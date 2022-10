Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes - Reprodução

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de MoraesReprodução

Publicado 02/10/2022 15:54

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, disse neste domingo, 2, que a sociedade brasileira está demonstrando maturidade democrática e confiança no sistema eleitoral. "Estamos extremamente satisfeitos com o andamento das eleições até o momento", disse ele por volta as 15h em coletiva de imprensa — a duas horas do final da votação no primeiro turno, que se encerra às 17h.



O presidente do TSE reafirmou o "clima tranquilo" neste domingo eleitoral. Ele considera normais as intercorrências registradas até o momento. "Quatro intercorrências em 156 milhões de eleitores não é nada; clima está tranquilo" disse, após ser questionado sobre fatos específicos registrados até agora.



Um eleitor quebrou uma urna em Goiânia, houve um ataque a tiros em uma seção em São Paulo, outro eleitor colou um teclado sobre uma urna em Campo Grande e houve outro que votou duas vezes em Lisboa (Portugal), fazendo com que mais de 50 votos fossem anulados. "Uma eleição tranquila, harmoniosa, não significa uma eleição sem intercorrência. Reitero aqui a maturidade da sociedade, de todos os lados ideológicos", disse o ministro.

Moraes citou a ocorrência de problemas comuns em dias de votação, como filas um pouco maiores no horário do almoço. "Isso também, dentro da normalidade. Obviamente, todos os eleitores e eleitoras que chegarem até as 17 horas votarão. Serão distribuídas senhas (...) para que se complete normalmente as eleições", esclareceu.

O ministro também disse que a totalização deve começar normalmente às 17h, inclusive de votos no exterior. Moraes esclareceu que as notícias relacionadas aos votos em países estrangeiros são feitas a partir dos boletins de urna divulgados após o encerramento da votação.

Ele acrescentou que a "votação no exterior também ocorreu de forma pacífica, mas com filas". O presidente do TSE disse a jornalistas que o comparecimento de eleitores no exterior registrado até o momento foi 50% maior que na eleição anterior.



Moraes lembrou, ainda, que o TSE divulgará pela primeira vez todos os boletins de urna na internet. Até então, os boletins eram disponibilizados impressos nas portas das seções eleitorais "O TSE, a partir das 17h, estará divulgando todos os boletins de urna na rede social, para que todas as pessoas e todas as entidades fiscalizadoras tenham total acesso para, eventualmente, somarem e conferirem as eleições", informou o ministro.



O projeto-piloto do teste de integridade, realizado com a participação de eleitores voluntários que ativaram as urnas com sua biometria, transcorreu normalmente. Moraes agradeceu à imprensa pelo trabalho de divulgação do teste de integridade e disse que a maior parte dos eleitores já sabia do que se tratava - e como iria funcionar.



Biometria



Na coletiva, Alexandre de Moraes disse que não é possível afirmar que as filas nos locais de votação no Rio de Janairo são consequência do cadastro da biometria no Estado. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) liderou uma iniciativa de cadastramento da biometria de eleitores na própria seção eleitoral durante a votação deste ano.



O ministro destacou ainda o grande número de pessoas indo votar e o clima pacífico das eleições até agora. "Apenas depois saberemos se mais filas se deram por menor abstenção ou biometria", disse.



*Com informações do Estadão Conteúdo