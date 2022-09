Passagem de ônibus não será cobrada no domingo para quem for votar - Vanessa Ataliba/Agência O Dia

Publicado 29/09/2022 13:06 | Atualizado 29/09/2022 13:23

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou, nesta quinta-feira (29), que ônibus e BRT serão gratuitos para quem for votar no próximo domingo, dia 2. De acordo com o chefe do executivo, o passageiro precisará apenas apresentar o título de eleitor ao embarcar para viajar sem o pagamento da passagem. "Vamos fortalecer a festa da democracia", diz Paes na publicação.

A gratuidade nos transporte será válida das 6h até as 20h do próximo domingo, data do primeiro turno das eleições gerais. No pleito, serão decididos os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. As urnas ficarão abertas das 8h às 17h.

independente de quem você vota! Amanhã decreto meu regulamentará essa questão. — Eduardo Paes (@eduardopaes) September 29, 2022

Segundo a MOBI-Rio, empresa pública que administra o BRT, no domingo a frota de articulados do sistema vai operar como nos dias úteis. O funcionamento prevê, inclusive, a operação das linhas eventuais como a SE01 (Santa Cruz x Alvorada), SE02 (Mato Alto x Alvorada), SE03 (Pingo D'Água x Alvorada), SE05 (Madureira x Alvorada) e SE06 (Penha x Alvorada) entre 7h e 18h. "O objetivo é atender os passageiros em deslocamento para os locais de votação", explica a empresa.

O e-título também será aceito no acesso ao transporte público. Para utilizar o documento digital, é preciso baixar o aplicativo e-Título que está disponível em todas as principais lojas digitais, como Apple Store e Play Store. Além de fornecer a versão digital do documento, o app também orienta o eleitor quanto a localização da sua seção eleitoral.

De acordo com Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ), a consulta sobre o local de votação também pode ser feita por meio da Central de Atendimento Telefônico, no (21) 3436-9000. O serviço funciona das 11h às 19h, de segunda a sexta-feira. "Na ligação, deve-se digitar a opção 4, para ser direcionado ao serviço de consulta ao local de votação", explica o órgão.

Caso o eleitor não consiga ligar, o TRE orienta a procura pelo cartório eleitoral mais próximo, de segunda a sexta-feira, das 11h às 17h.