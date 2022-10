Influenciadores de direita têm menor participação nas redes em véspera de eleição, de acordo com análise do .MAP - Brett Jordan/Pexels

Influenciadores de direita têm menor participação nas redes em véspera de eleição, de acordo com análise do .MAP Brett Jordan/Pexels

Publicado 02/10/2022 15:50 | Atualizado 02/10/2022 15:56

São Paulo - Uma análise realizada pela .MAP (Mapeamento Análise Perspectiva), agência de análise de dados e mídia revelou uma mudança de comportamento por parte de influenciadores que apoiam o candidato à presidência da república, Jair Bolsonaro (PL). De acordo com as informações coletadas, o grupo reduziu sua participação nas redes às vésperas do primeiro turno das eleições, neste domingo (2).



Em comparação, até o final de agosto, o grupo apresentava até 17,3% das menções ao processo eleitoral, enquanto nesta última semana foram apenas 12,3%. A queda de cinco pontos percentuais chama a atenção devido ao grande engajamento da direita bolsonarista nos últimos quatro anos.

Não foi apenas a direita que sofreu com o afastamento de seus influenciadores mais engajados, o mesmo pode ser observado em relação aos apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que vinha crescendo até o mês de agosto, quando chegou a atingir até 9% das interações. Na última semana, porém, foram apenas 4,8% das postagens.

Porém, o mesmo não se percebeu quanto aos influenciadores de maneira geral, que apresentaram 38% das publicações relacionadas às eleições 2022 no Facebook e no Twitter. A alta se deve ao grupo que não costuma se manifestar politicamente em suas redes sociais, tanto para à esquerda, quanto para à direita. Ao todo, essa parcela partiu de até 11% em agosto, para até 19% às vésperas do primeiro turno, um crescimento de 8%.



A análise foi feita a partir de uma amostra diária extraída de 1,4 milhão de postagens no Twitter e no Facebook. Apenas contas com mais de 50 mil seguidores são consideradas influenciadores. Contas consideradas robôs não são consideradas.