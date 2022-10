Mesária viraliza na web ao se recusar a cumprimentar Fernando Haddad em seção eleitoral - Reprodução/Twitter

Publicado 02/10/2022 17:17

Rio - Uma mesária se recusou a cumprimentar o candidato a governador de São Paulo Fernando Haddad (PT), neste domingo, em Indianápolis, na Zona Sul da capital paulista. O momento foi registrado durante uma reportagem do SBT e viralizou nas redes sociais, chegando a contabilizar mais de 970 mil visualizações após ser compartilhado pelo perfil do site 'O Antagonista' no Twitter.

No vídeo, o petista troca apertos de mãos com dois dos mesários em sua seção eleitoral. Ao chegar na terceira, a jovem não identificada ignora Haddad e ainda tenta se esquivar de um toque do político em seu ombro. O ex-prefeito de São Paulo esteve no local para votar acompanhado de sua mulher, Ana Estela Haddad.

Nas últimas pesquisas divulgadas pela Datafilha e Ipec, o ex-ministro da Educação nos governos Lula e Dilma Rousseff e ex-prefeito de São Paulo aparece na liderança de intenções de voto na disputa com Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 31% e Rodrigo Garcia (PSD).

"É difícil julgar pelas pesquisas o que que vai ser a eleição nacional, o que a gente espera é que as pessoas compareçam para votar, isso é o mais importante, a pessoa depositar a sua esperança na urna, o seu amor ao Brasil, o seu amor a São Paulo, com a consciência tranquila que estará fazendo o melhor para a nossa democracia, hoje é o dia da democracia, nós temos que saudar e celebrar a democracia", disse Haddad em breve contato com jornalistas.