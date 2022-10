Jair Bolsonaro e Lula - AFP

Publicado 02/10/2022 16:35 | Atualizado 02/10/2022 17:07

Helsique - Votações se encerram na Finlândia e na Republica Tcheca e apontam Lula (PT) como o mais votado e Jair Bolsonaro (PL) na segunda colocação. Ao todo, 1.017 brasileiros estavam aptos para votar na Finlândia, o que representa menos de 0,0007% do eleitorado brasileiro. Veja a quantidade de votos e os percentuais a seguir:

Lula: 390 (62,7%)

Jair Bolsonaro: 127 (20,4%)

Ciro Gomes: 51 (8,2%)

Simone Tebet: 38 (6,1%)

Felipe D'Avila: 13 (2,0%)

Sofia Manzano: 1 (0,2%)

Padre Kelmon: 1 (0,2%)

Vera: 1 (0,2%)

Entre os votantes, 19 optaram pelo voto em branco e 6 anularam. O resultado oficial da apuração no exterior, porém, assim como no Brasil, será divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral após as 17h (horário de Brasília), quando termina a votação.

Votos na República Tcheca

Na República Tcheca, 572 brasileiros votaram de um eleitorado total de 156,4 milhões. O boletim de urna do país indica vitória de Lula (PT), com 253 votos. Jair Bolsonaro (PL) ficou em segundo lugar, com 58 votos.

Confira a seguir a votação no país, com a porcentagem dos votos válidos:

Lula: 253 (68,93%)

Jair Bolsonaro: 58 (15,80%)

Ciro Gomes: 26 (7,08%)

Simone Tebet: 18 (4,90%)

Felipe d'Avila: 8 (2,17%)

Soraya Thronicke: 2 (0,54%)

Sofia Manzano: 2 (0,54%)

Oito eleitores anularam o voto e sete votaram em branco, segundo o boletim.



Bolsonaro ganha em Israel

A maioria dos eleitores em Israel escolheram o candidato Jair Bolsonaro (PL). O candidato ficou com 45,9% (258 votos), na votação realizada no país. Segundo o boletim de urna, Lula (PT) ficou em segundo lugar, com 234 votos, ou 41,6%.

Na terceira colocação, Simone Tebet (PMDB), com 10,9%, ou 61 votos. Por fim, Ciro Gomes (PDT), com 9 votos (1,6%).

O instituto Brasil-Israel divulgou o resultado de três das quatro urnas de Tel Aviv, capital do país, e há uma pequena vantagem de Bolsonaro nesse compilado.