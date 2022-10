Soraya Thronicke (União Brasil) votou em um colégio de Campo Grande, no MS, neste domingo (2) - Foto: Deborah Queiroz

Soraya Thronicke (União Brasil) votou em um colégio de Campo Grande, no MS, neste domingo (2)Foto: Deborah Queiroz

Publicado 02/10/2022 17:15 | Atualizado 02/10/2022 18:01

Rio - A candidata à presidência da República pelo União Brasil, Soraya Thronicke, votou na manhã deste domingo (2) na Escola Municipal Professor Arassuay Gomes de Castro, no bairro Vila Manoel da Costa Lima, em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Soraya chegou depois das 10h à zona eleitoral, acompanhada do marido e de assessores.

Em entrevista coletiva, Thronicke falou sobre a importância do voto e as expectativas em relação ao resultado das urnas. “Hoje é a festa da democracia e o voto é a arma que o eleitor tem contra todos os desmandos e a corrupção. Aguardo, acima de tudo, a confirmação de quem vai governar este país vai respeitar a democracia, a liberdade de expressão e a opinião do outro”, disse a candidata.



A presidenciável também disse que ser candidata é um presente de Deus e que se sente lisonjeada por disputar o cargo. “Eu sempre serei fiel às bandeiras que me elegeram lá em 2018, como o combate à corrupção e a economia de mercado liberal. Termino a campanha feliz porque em pouquíssimo tempo nós pontuamos nas pesquisas, e isso, para mim, já é um milagre”, completou a candidata do União Brasil.



Na saída da seção de votação, Soraya foi vaiada por eleitores que estavam no local. Em um vídeo, é possível perceber que as vaias foram iniciadas por uma mulher, que a chamou de "traidora de Mato Grosso do Sul", fazendo alusão às eleições de 2018. Na época, Soraya se elegeu senadora junto à onda bolsonarista, mas agora faz oposição ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

Soraya Thronicke foi chamada de “traidora do Mato Grosso do Sul” e vaiada por eleitores na saída da zona eleitoral. #ODia



Crédito: Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/p0syMj80Fb — Jornal O Dia (@jornalodia) October 2, 2022

Nascida em Dourados (MS), Soraya Thronicke tem 49 anos e é advogada. Thronicke foi eleita senadora pelo seu estado em 2018 pelo então Partido Social Liberal (PSL) – hoje União Brasil. Este ano, ela concorre à presidência pela primeira vez, tendo como vice na chapa o economista e ex-deputado federal Marcos Cintra (União).



A candidata foi vice-líder do governo no Congresso Nacional e, atualmente, é coordenadora política da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) no Senado Federal. Além disso, Soraya é presidente o União Brasil Mulher Nacional e o diretório do União Brasil em Mato Grosso do Sul. Nascida em Dourados (MS), Soraya Thronicke tem 49 anos e é advogada. Thronicke foi eleita senadora pelo seu estado em 2018 pelo então Partido Social Liberal (PSL) – hoje União Brasil. Este ano, ela concorre à presidência pela primeira vez, tendo como vice na chapa o economista e ex-deputado federal Marcos Cintra (União).A candidata foi vice-líder do governo no Congresso Nacional e, atualmente, é coordenadora política da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) no Senado Federal. Além disso, Soraya é presidente o União Brasil Mulher Nacional e o diretório do União Brasil em Mato Grosso do Sul.