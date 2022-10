Apreensão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal - Reprodução

Apreensão foi realizada pela Polícia Rodoviária FederalReprodução

Publicado 02/10/2022 17:59 | Atualizado 02/10/2022 19:27

A Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro (PRF-RJ) realizou apreensão de material de campanha e dinheiro com um vereador de Belford Roxo, que transitava pela BR 040 em Duque de Caxias.

Na ação, o homem de 45 anos foi preso, e o caso foi encaminhado para 60 delegacia da Polícia Civil de Campos Elísio. Ao todo foram apreendidos 10 mil reais em dinheiro e mais santinhos com nomes de candidatos, destinados à campanha de boca de urna. Realizar atividade de boca de urna é crime de acordo com parágrafo 5º do artigo 39 da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições).

No dia das eleições fica proibido divulgar material de campanha e aglomeração de pessoas com o objetivo de fazer propaganda para um determinado candidato. A pena para o crime é de detenção de 6 meses a 1 ano mais multa no valor de 5 mil a 15 mil reais.