Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) - Uriel Punk/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 02/10/2022 19:05 | Atualizado 02/10/2022 19:07

São Paulo - O ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso não compareceu às urnas para votar no primeiro turno das eleições de 2022, neste domingo (2). O motivo da ausência, de acordo com sua assessoria, foi ter acordado indisposto.

FHC, que está com 91 anos de idade, já havia se pronunciado sobre não ter mais idade para participar ativamente de debates políticos. “Como é do conhecimento público, tenho idade avançada e, embora não apresente nenhum problema grave de saúde, já não tenho mais energia para participar ativamente do debate político pré-eleitoral”, escreveu em comunicado.

No último dia 22 se setembro, o ex-presidente publicou uma nota na qual pedia que os eleitores votassem em candidaturas que fossem a favor da democracia e tivessem “compromisso no combate à pobreza e desigualdade”, embora não mencionasse nenhum nome, internautas teorizaram que ele estivesse se referindo ao atual candidato e também ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O PSDB, partido ao qual FHC foi um dos maiores nomes, divulgou nota afirmando que apoiam a candidata Simone Tebet (MDB).