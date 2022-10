Candidata a deputada federal, a vereadora Duda Salabert vestiu um colete à prova de balas para votar, em Belo Horizonte - Divulgação/Cadu Passos

Rio - A candidata a deputada federal Duda Salabert (PDT) vestiu um colete à prova de balas para votar, neste domingo, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A vereadora foi orientada por sua equipe a utilizar o equipamento de segurança após receber uma série de ameaças de morte.

Na última sexta-feira, a professora usou o Twitter para compartilhar um desabafo sobre o medo que sente por sua segurança e revelou ter recebido cinco ameaças de morte em um mês. "Foram e-mails, carta e até um site feito exclusivamente para descrever formas que querem me matar. Tento não naturalizar toda essa violência. Tento não naturalizar escoltas policiais comigo e com minha família. Tento não naturalizar carros blindados, coletes e o prosaico fato de não poder ir mais à padaria sozinha", disse ela.

"No íntimo me pergunto: até quando? Será que falta pouco para superar essa fase ou é só o início? Eu tinha o diagnóstico de que essa eleição seria a mais violenta da história do país. Mas não imaginava que meu corpo estaria no centro dessa violência", continuou Duda, que pode se tornar a primeira mulher trans a ingressar no Congresso Nacional.

Tento não naturalizar carros blindados, coletes e o prosaico fato de não poder ir mais à padaria sozinha. No íntimo me pergunto: até quando ? Será que falta pouco para superar essa fase ou é só o início? — Duda Salabert 1212 (@DudaSalabert) September 30, 2022

Neste domingo, a vereadora recebeu o apoio de Marina Silva (Rede) através das redes sociais: "Eu me solidarizo com a candidata a deputada federal Duda Salabert que, após várias ameaças, precisou exercer sua cidadania com um colete à prova de balas, essa é a luta de resistência e existência. Que sua eleição se concretize e que sua luta se multiplique e ganhe cada vez mais força", escreveu a ex-senadora e também candidata a deputada federal.

"Marina, muito obrigada pelas palavras e por todo apoio. Falta pouco para mudarmos nas urnas e nas ruas essa realidade no país. Após a noite, vem o dia", respondeu Duda, nos comentários da publicação feita no Instagram.