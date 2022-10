Damares Alves - Valter Campanato/Agência Brasil

Publicado 02/10/2022 19:18 | Atualizado 02/10/2022 19:21

Brasília - A ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves (Republicanos), está matematicamente eleita senadora no Distrito Federal. Com 90,66% das urnas apuradas, a ex-ministra chega a 644.904 votos e teve a vitória confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Conservadora, Damares Alves é advogada e pastora evangélica, e se notabilizou nos últimos anos por posicionamentos e falas polêmicas enquanto chefiava ministério no governo do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL).

Para vencer, Damares superou Flávia Arruda (PL), também ex-ministra de Bolsonaro, que chega a 383.541 votos e 26,79%. Na terceira posição, aparece Rosilene Corrêa (PT), com 22,56% dos votos. Joe Valle (PDT) tem 3,13%, e os demais candidatos não chegaram a 1%. São eles: Yara Prado (PSDB), Carlos Rodrigues (PSD), Pedro Ivo Mandato Coletivo (Rede), Tenente Coronel Souza Júnior (DC), Elcimara (PSTU), Hélio José (Solidariedade), Marcelo Hipólito (PTB) e Expedito Mendonça (PCO).



Bolsonarista, a ex-ministra precisou bater a falta de apoio explícito do presidente para ser eleita, já que sua principal adversária, Flávia Arruda, é do PL, partido do presidente. Informalmente, porém, os movimentos que apoiam Bolsonaro na capital federal decidiram apoiar a candidatura de Damares, que agora é eleita com folga.