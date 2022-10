Jair Bolsonaro e Lula - AFP

Publicado 02/10/2022 19:14 | Atualizado 02/10/2022 19:35

Rio - Durante todo o período eleitoral, o candido Lula, do PT, liderou as pesquisas, deixando até mesmo uma esperança de que haveria uma vitória logo no primeiro turno. Mas, com o início da apuração, o candidato Bolsonaro, do PL, tem ficado à frente na disputa, com pouca diferença nas porcentagens.

Embora a apuração ainda esteja longe do fim, os resultados parciais já foram suficientes para deixarem muitos internautas desesperados nas redes sociais. O termo "calma gente" está entre os assuntos mais comentados do Twitter e a situação gerou diversos memes.

eu na internet: “calma gente menos de 5% foi apurado ainda”



eu na vida real: pic.twitter.com/eWRtJ03cjL — PEDRAO (@Itspedrito) October 2, 2022