Homem quebra urna eletrônica com um socoReprodução/Redes Sociais

Publicado 02/10/2022 17:37 | Atualizado 02/10/2022 17:52

Um eleitor quebrou a urna eletrônica com um soco na Escola Matias Duarte Rolim em Cajazeiras, no Sertão da Paraíba, neste domingo (2). O homem de 55 anos vestia uma blusa amarela e estava com sinais de embriaguez. Ele gritou o nome do candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), e deu um soco no equipamento. Segundo a Polícia Militar, o homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o homem aparece vestido com uma camisa amarela e afirma aos gritos que, ao apertar o número correspondente ao candidato Jair Bolsonaro (PL), não aparecia nenhuma opção para ele. O eleitor pede para chamar a polícia e fala que o único voto que apareceu com defeito foi para o cargo de presidente da República. Em seguida, ele dá um soco na urna eletrônica e é levado para fora da seção eleitoral.

Segundo o coronel Terceiro, comandante do 6º BPM, o eleitor danificou o equipamento e alegou que a imagem do candidato escolhido por ele não apareceu na tela. pic.twitter.com/fEl6HuvqPm



— Portal T5 (@Portal_T5) October 2, 2022



A Polícia Militar informou que o aparelho foi substituído pela Justiça eleitoral e as votações puderam continuar.