A mais votados foi Daniela do Waguinho (União Brasil), candidata a reeleição que conseguiu mais de 200 mil votosRede Social

Publicado 03/10/2022 08:53 | Atualizado 03/10/2022 10:59

Rio- Após o fim das eleições deste domingo (2), 46 deputados federais foram eleitos pelo estado do Rio. No Brasil, ao todo, 513 parlamentares irão ocupar a Câmara Federal, em Brasília, pelos próximos quatro anos.



Dentre os 10 mais votados estão Daniela do Waguinho (União Brasil), reeleita com mais de 200 mil votos; seguida por General Pazuello (PL), ex-ministro da Saúde de Jair Bolsonaro; Talíria Petrone (Psol); Doutor Luizinho (PP); Altineu Cortês (PL); Tarcísio Motta (Psol); Otoni De Paula (MDB); Lindbergh Farias (PT); Gutemberg Reis (MDB); Hélio Lopes (PL) também conhecido Hélio Bolsonaro.

Daniela do Waguinho é mulher do prefeito de Belford Roxo, na Baixada, Waguinho. Mãe de dois filhos, formada em pedagogia e autora da lei da luta contra a Endometriose. Nas redes sociais, após o resultado a deputada comemorou junto com a família, amigos e eleitores.



“Quero agradecer a todos pela votação, linda e histórica do estado do Rio, em especial a Baixada Fluminense. Quero reforçar meus compromissos, proteção das mulheres, das crianças, idosos, autistas e das famílias em geral, quero continuar contribuindo com movimento social, fortalecer nossa Baixada e os 92 municípios do estado do Rio. Vocês merecem, vocês que me escolheram pra está lá em primeiro lugar. Muito obrigada!”, disse.



Eduardo Pazuello é general do Exército e ex-ministro da Saúde, onde atuou entre 2020 e 2021. Pazuello, inclusive, chegou a depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19. Ele foi apontado por senadores como um dos responsáveis pela crise em Manaus, no Amazonas, durante a pandemia, onde milhares de pessoas morreram nos hospitais sem oxigênio.



Professora e ativista, Talíria Petrone (Psol) foi reeleita. Ela começou na política como vereadora pelo Psol na Câmara Municipal de Niterói, tendo sido a mais votada em 2016. Nas eleições de 2018 foi eleita deputada federal pelo mesmo partido.



O deputado Luiz Antônio Teixeira Júnior, mais conhecido como Dr Luizinho, é médico ortopedista e suas principais pautas são relacionadas à saúde. Após ser reeleito, ele agradeceu aos eleitores nas redes sociais. “Muito obrigado a cada um que digitou na urna sua confiança em nosso trabalho e a convicção de que, juntos, realizaremos muito mais”, disse.



Altineu Côrtes é conhecido por defender pautas na Região Metropolitana do Rio. Ele iniciou na política representando São Gonçalo na Alerj, quando foi eleito para seu primeiro mandato como deputado estadual, em 2002. Nas eleições de 2018, foi eleito deputado federal, mas licenciou-se do mandato de Deputado Federal, na Legislatura 2019-2023, para assumir o cargo de Secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro, a partir de 18 de dezembro de 2019. Ele reassumiu sua vaga no Congresso em 08 de outubro de 2020.



Tarcísio Motta é professor licenciado do Colégio Pedro II e foi o vereador mais votado do Rio nas eleições de 2018, atuando em defesa da educação e cultura. Em campanha, o deputado afirmou que pretende levar a luta pela educação, cultura, saúde, trabalho e meio ambiente para Brasília.



Otoni Moura de Paulo Júnior é pastor evangélico e conhecido por ser apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Ele foi reeleito. O deputado também já foi vereador da cidade do Rio de Janeiro em 2016.



Lindbergh Farias que atualmente é vereador está de volta a Brasília. Em 2002 foi eleito deputado federal com 83 mil votos. Dois anos depois, disputou a prefeitura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e se tornou prefeito, com 65% dos votos, sendo reeleito em 2008 e permanecendo no cargo até 2010. Após o mandato, Lindbergh foi eleito senador pelo Rio de Janeiro.

Gutemberg Reis é irmão de Washington Reis, prefeito de Caxias, e de Rosenverg Reis, reeleito deputado estadual. Ele realizou campanhas ao lado dos irmãos e do governador Cláudio Castro.



Reeleito Hélio Bolsonaro é um subtenente do Exército. Em 2018, foi o mais votado no estado do Rio de Janeiro.



Veja a lista completa



1- Daniela do Waguinho (União Brasil): 213.706 votos

2- General Pazuello (PL): 205.324 votos

3- Taliria Petrone (PSOL): 198.548 votos

4- Doutor Luizinho (PP): 190.071 votos

5- Altineu Cortes (PL): 167.512 votos

6- Tarcísio Motta (PSOL): 159.928 votos

7- Otoni De Paula (MDB): 158.507 votos

8- Lindbergh Farias (PT): 152.219 votos

9- Gutemberg Reis (MDB): 133.612 votos

10- Helio Fernando Barbosa Lopes (PL): 132.986 votos

11- Soraya Santos (PL): 130.379 votos

12- Chico Alencar (PSOL): 115.023 votos

13- Carlos Jordy (PL): 114.587 votos

14- Benedita Da Silva (PT): 113.831 votos

15- Washington Quaquá (PT): 113.282 votos

16- Marcelo Crivella (Republicanos): 110.450 votos

17- Aureo Ribeiro (Solidariedade): 103.321 votos

18- Daniel Soranz (PSD): 98.784 votos

19- Roberto Monteiro Pai (PL): 94.221 votos

20- Max (PROS): 89.507 votos

21- Luciano Vieira (PL): 84.942 votos

22- Jandira Feghali (PCdoB): 84.054 votos

23- Glauber Braga (PSOL): 78.048 votos

24- Chiquinho Brazão (União Brasil): 77.367 votos

25- Pedro Paulo (PSD): 76.828 votos

26- Rosangela Gomes (Republicanos): 76.292 votos

27- Dani Cunha (União Brasil): 75.810 votos

28- Marcelo Queiroz (PP): 73.728 votos

29- Bandeira De Mello (PSB): 72.725 votos

30- Juninho Do Pneu (União Brasil): 70.660 votos

31- Luiz Lima (PL): 69.088 votos

32- Sóstenes Cavalcante (PL): 65.443 votos

33- Marcos Tavares (PDT): 62.086 votos

34- Jorge Braz (Republicanos): 59.201 votos

35- Delegado Ramagem (PL): 59.170 votos

36- Pastor Henrique Vieira (PSOL): 53.933 votos

37- Chris Tonietto (PL): 52.583 votos

38- Hugo Leal (PSD): 50.067 votos

39- Julio Lopes (PP): 50.019 votos

40- Murillo Gouvea (União Brasil): 49.921 votos

41- Laura Carneiro (PSD): 48.073 votos

42- Marcos RR Soares (União Brasil): 43.533 votos

43- Dimas Gadelha (PT): 41.238 votos

44- Bebeto (PTB): 41.075 votos

45- Reimont (PT): 39.325 votos

46- Sargento Portugal (Podemos): 33.368 votos