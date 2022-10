Após as eleições de domingo (2), os brasileiros correram para a internet - Divulgação

Publicado 03/10/2022 20:09 | Atualizado 03/10/2022 20:11

Na madrugada após as eleições de domingo (2), os brasileiros correram para a internet. De acordo com o Google Trends, ferramenta que revela tendências nas pesquisas feitas na plataforma, o que as pessoas mais queriam saber era quem ganhou o pleito. Curiosamente, os eleitores que buscaram pelo nome do presidente Jair Bolsonaro (PL), também pesquisaram sobre as propostas do candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para um possível governo.



Após o resultado do primeiro turno, também foi registrado um aumento em buscas pelos senadores que apoiam Bolsonaro. O filiado ao PL ganhou alguns aliados importantes na Casa Alta, como a ex-ministra da pasta da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves (Republicanos), Magno Malta (PL) e o astronauta Marcos Pontes (PL), ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Informação.



O cientista político Max Stabile acredita que a busca pelos senadores eleitos pode ser por “curiosidade ou entusiasmo”, já que alguns postulantes não estavam entre os cotados para a vitória, como é o caso de Marcos Pontes e Damares. De acordo com Stabile, o nome da ex-ministra “não estava sendo muito comentado” e sua eleição pode ter sido “uma surpresa para o brasileiro” que não sabia que ela estava concorrendo ao Senado, afirmou.



Sobre o petista, o termo “estados que o Lula ganhou” foi uma das expressões mais buscadas. Também estava no ranking a frase “presos comemoram Lula”. No dia do pleito, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, determinou que matérias que diziam que Marcola, líder do PCC (a maior facção criminosa de São Paulo), votaria em Lula, fossem removidas.



Pouco antes do início das eleições, os eleitores procuraram informações sobre os candidatos a presidente. A expressão “o que o ex-presidente Lula fez pelo Nordeste” estava em alta. É importante ressaltar que o petista ganhou as eleições nesta região do país. Outros termos também foram bastante pesquisados, como “coisas que o Bolsonaro fez pelo Brasil” e “por que votar em Lula”.



O índice de buscas relacionadas ao atual chefe do Poder Executivo brasileiro se refletiu também no aumento do interesse em relação a seus correligionários. Houve um pico, na manhã de domingo, por pesquisas com "Romário senador" e "Cláudio Castro número" entre quem digitou "Quem Bolsonaro" na barra de ferramentas. Romário (PL) reelegeu-se senador, assim como o governador Cláudio Castro (PL), que conquistou 58,67% dos votos válidos.



Na opinião do cientista político, as buscas do Google nos permitem ter uma noção do que ele entrega para o internauta. Porém, nem sempre é possível saber exatamente o que o eleitor estava buscando ou qual era a intenção dessas buscas. "Se analisarmos os resultados do debate no primeiro turno, as buscas foram feitas para nomes em que havia uma maior curiosidade, como, por exemplo, no caso da candidata Soraya Thronicke (União Brasil), que se destacou bastante como o nome mais buscado no primeiro debate”, afirma.



Jair Bolsonaro e Lula disputarão o segundo turno no próximo dia 30. O resultado foi acirrado. Enquanto Lula recebeu 48,43%, o presidente ficou com 43,20% dos votos.