Lula (PT) e Bolsonaro (PL) vão disputar o 2º turno - Reprodução/Redes Sociais

Lula (PT) e Bolsonaro (PL) vão disputar o 2º turnoReprodução/Redes Sociais

Publicado 03/10/2022 21:45

No primeiro turno deste ano, o PT aumentou o número de cidades em que foi maioria, em comparação com seu desempenho na eleição presidencial de 2018. O partido venceu em 2.614 municípios há quatro anos e, neste domingo, foram 3.379. Jair Bolsonaro (PL) perdeu 686 cidades onde foi maioria em 2018. Neste ano, o candidato à reeleição liderou em 2.191 municípios, ante 2.853 (-23%) há quatro anos. No lado da chapa petista, encabeçada neste ano por Luiz Inácio Lula da Silva, 24 cidades que, em 2018, votaram majoritariamente em Fernando Haddad migraram para Bolsonaro.

A Região Norte concentra metade dos municípios que neste ano "viraram" voto do PT para Bolsonaro. O Sul aparece em segundo lugar, com sete cidades. No Sudeste, foram três, todas em Minas Gerais. Em quase dois terços dos municípios, o presidente poderia ter sido reeleito com maioria absoluta (50% dos votos válidos mais um) ainda no primeiro turno. Lula venceu em 3.025 cidades, o que corresponde a 54% do total. Bolsonaro foi o mais votado em 1.772 municípios - 31%.

Os municípios de Nova Pádua (RS) e Guaribas (PI) repetiram o desempenho de 2018 e neste ano se mantiveram, respectivamente, como a cidade mais bolsonarista e mais petista do País. Em Nova Pádua Bolsonaro teve maior votação proporcional (83,98%), e em Guaribas o PT teve 92%.

MACEIÓ

No Nordeste, pela segunda vez consecutiva, a capital alagoana foi a única nordestina onde Bolsonaro teve vantagem em relação ao PT, que venceu em toda a região tanto em 2018 quando neste ano.

Em Maceió, 49,5% dos votos foram para Bolsonaro e 40,63% para Lula. Além da capital, Maragogi, Marechal Deodoro, Coruripe também deram maioria para o candidato à reeleição.