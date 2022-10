Tarcísio e Haddad irão para o segundo turno em São Paulo - Foto: Divulgação

Publicado 02/10/2022 20:52 | Atualizado 03/10/2022 00:27

São Paulo - Os candidatos Tarcísio de Freitas (Republicanos), 47 anos, e Fernando Haddad (PT), 59, vão para o segundo turno na disputa pelo Governo de São Paulo. O atual governador Rodrigo Garcia (PSDB) ficou em terceiro lugar.

Com 100% das urnas apuradas neste domingo (2), Tarcísio ficou com 9.881.995 votos (42,32%) e Haddad com 8.337.139 votos (35,7%). Garcia ficou com 18,39%. Garcia ficou com 18,40%.

Tarcísio de Freitas é ex-ministro da Infraestrutura de Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, de quem contará com apoio para o segundo turno. Fernando Haddad é ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação, cargo que ocupou durante o governo de Lula (PT), atual candidato à presidência. Agora, para um segundo turno, conta com o apoio de Lula e, também, do ex-governador de São Paulo por quatro mandatos Geraldo Alckmin (PSB).