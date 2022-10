Ônyx Lorenzoni, - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 03/10/2022 00:07

Os candidatos ao governo do Estado do Rio Grande do Sul Onyx Lorenzoni (PL) e Eduardo Leite (PSDB) vão disputar o segundo turno das eleições. Com 100% das urnas apuradas, Onyx teve 37,50% dos votos, enquanto Leite ficou com 26,81%. O candidato do PT, Edegar Pretto, terminou em terceiro lugar, com 26,77% dos votos válidos. Pretto teve apenas 2.491 votos a menos que Eduardo Leite.