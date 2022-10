PL será o partido com mais representantes a partir do ano que vem - Edilson Rodrigues/Agência Senado

Publicado 03/10/2022 08:58 | Atualizado 03/10/2022 08:59





As eleições de 2022 elegeram 27 novos senadores, entre nomes já conhecidos que foram reeleitos e novos que foram eleitos. A partir de 2023, a Casa Alta será composta por 15 legendas partidárias.

Em destaque nestas eleições, o PL será o partido com mais representantes a partir do ano que vem, cerca de 13 integrantes na Casa. Em segundo, está o União Brasil com a segunda maior bancada. Com os resultados desta eleição, o partido passa a ter 12 senadores.

Veja os 27 candidatos eleitos ao Senado pelos Estados e pelo DF: