Com 48,3% e 43,2%, respectivamente, Lula e Bolsonaro se enfrentam em segundo turnoReprodução/Redes Sociais

Publicado 03/10/2022 07:49 | Atualizado 03/10/2022 12:09

Os candidatos Luis Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Messias Bolsonaro (PL) usaram as redes sociais entre a noite deste domingo, 2 e a madrugada desta segunda, 3, para pedirem apoio aos seguidores na disputa do 2º turno das eleições, no próximo dia 30. Lula e Bolsonaro receberam, respectivamente, 48,3% e 43,2%, o que são quase 6 milhões de votos de diferença.

Apontado pela pesquisa do Datafolha como possível eleito ainda no primeiro turno, Lula escreveu: "Ontem falei que toda a eleição eu quero ganhar no 1° turno, mas nem sempre é possível. Mas a crença que nada acontece por acaso me motiva. Todas as pesquisas nos colocavam em 1° lugar, e sempre achei que nós iríamos ganhar. E nós vamos. Isso é só uma prorrogação”.

Em fala à imprensa após a apuração das urnas, Bolsonaro afirmou que “as pesquisas estão desmoralizadas” e disse que teriam combatido mais uma “fake news”. Ele reafirmou a fala no Twitter: “Muita gente se deixou levar pelas mentiras propagadas pelos institutos de pesquisas, que saíram do 1° turno completamente desmoralizados. Erraram todas as previsões e já são os maiores derrotados desta eleição. Vencemos essa mentira e agora vamos vencer a eleição”.

O presidente comemorou ainda a vitória de seus aliados na Câmara e no Senado e declarou apoio aos que foram para a disputa no segundo turno. “Elegemos governadores no 1° turno em 8 estados e elegeremos nossos aliados em outros 8 estados neste 2° turno. Esta é a maior vitória dos patriotas na história do Brasil: 60% do território brasileiro será governado por quem defende nossos valores e luta por um país mais livre”, afirmou.

O ex-presidente Lula declarou apoio a Fernando Haddad (PT), que disputou as eleições presidenciais contra Bolsonaro em 2018, e agora concorre ao cargo de governador em São Paulo.

Ambos se declararam preparados para nova disputa. O candidato do PL afirmou que ela não decide apenas "quem assumirá um cargo nos próximos quatro anos". "Esta disputa decidirá nossa identidade, nossos valores e a forma como seremos vistos pelo mundo e pelo próprio Deus. Lutemos pela liberdade, pela honestidade, por nossos filhos e pelo Brasil", escreveu.

Já o candidato do PT, disse: "Eu adoro fazer campanha. E teremos mais 28 dias. Adoro fazer comício, subir em caminhão. E será a primeira oportunidade de ter um debate cara a cara com o atual presidente. Pra gente poder fazer comparações do Brasil que ele construiu e do Brasil que nós construímos". Em entrevista à imprensa, Bolsonaro confirmou que vai participar dos debates presidenciais.

"Não descansem. Vamos conversar com nossos adversários, com nossos amigos. Nós somos a melhor solução para resolver a vida do povo brasileiro", finalizou Lula.