Antonia Fontenelle ficou como suplente - Reprodução/Instagram

Antonia Fontenelle ficou como suplenteReprodução/Instagram

Publicado 03/10/2022 09:31 | Atualizado 03/10/2022 10:55

Rio - Todo ano de Eleições é a mesma coisa: alguns famosos acreditam ter boas propostas para além de suas áreas e arriscam se aventurar na política. Alguns até conseguem, mas boa parte deles fica a ver navios. Confira as celebridades que não se elegeram em 2022:

fotogaleria

Antonia Fontenelle - A influenciadora digital Antonia Fontenelle (Republicanos-RJ), apoiadora ferrenha de Jair Bolsonaro, tentou se lançar como deputada federal, mas teve apenas 30.975 votos e ficou como suplente. Conservadora, ela afirmava lutar pela educação, pela inclusão dos surdos e desejava ser uma voz ativa na cultura. Logo após votar, Antonia fez uma postagem nos Stories, do Instagram, agradecendo aos seus eleitores.

"Aconteça o que acontecer, vocês estão diante de uma mulher vitoriosa. Foi uma experiência lindíssima. Eu sou só gratidão... a cada abraço, a cada olhar, cada lágrima, cada sorriso... Se eu entrar é missão, do contrário é livramento. Eu sempre vejo o copo meio cheio. Eu quero agradecer a cada um de vocês que depositaram a confiança de vocês em mim", disse, ainda no carro.

Bem mais tarde, após a apuração, o papo já mudou. Antonia fez Stories na cama, lamentando a política do Rio de Janeiro. "O Rio de Janeiro não é pra amador, tem que ser vagabundo pra se dar bem na política do Rio de Janeiro", disparou.

André Gonçalves - O ator André Gonçalves, que estava envolvido em uma polêmica por falta de pagamento de pensão alimentícia, tentou uma vaga de deputado estadual pelo Partido Verde no Rio de Janeiro. Entre seus interesses, estava a questão ambiental. Uma de suas propostas também era fazer arte com representação política.

Alexandre Frota - O ator Alexandre Frota (PSDB - SP), ex-apoiador de Bolsonaro, chegou a ser deputado estadual em 2018. No ano seguinte, ele retirou seu apoio ao presidente e foi expulso do PSL por criticar o ex-aliado. Em 2019, ele começou seu mandato como deputado federal pelo PSDB-SP. Este ano, Frota tentou se candidatar a deputado estadual por São Paulo, mas teve pouco mais de 24 mil votos e não conseguiu se eleger.

Sarah Poncio - A influenciadora digital Sarah Poncio concorreu a deputada estadual pelo Pros, no Rio de Janeiro. Conhecida pelas polêmicas que envolvem sua família, Sarah "pretendia ajudar as mulheres e influenciar na política". Evangélica, a jovem de 25 anos é uma das proprietárias da fábrica de cigarros Gudang Brasil e declarou ao TSE um patrimônio de R$ 2 milhões. Suas propostas eram aumentar o número de creches, inclusão educacional de mães solos e implantação do programa “Minha primeira empresa”.

Márcio Poncio - O pastor Márcio Poncio, que vem a ser pai de Sarah Poncio, tentou uma vaga de deputado federal pelo mesmo partido da filha, o Pros-RJ. Seu slogan era "de família para família". Além de pastor e administrador da Igreja Anabatista, na Barra da Tijuca, Márcio Poncio também aparece listado como um dos proprietários da fábrica de cigarros Gudang.

Dr. Rey - Robert Miguel Rey Júnior, mais conhecido como Dr. Rey (Podemos-SP), recebeu 4.489 votos e não se elegeu em São Paulo. Conhecido por ser cirurgião plástico de celebridades em Hollywood, ele já havia tentado uma vaga em 2018 como deputado federal por São Paulo, mas também não foi eleito na ocasião. Em 2020, ele foi suplente de vereador em Vargem Grande Paulista.

Andréa Sorvetão - A ex-paquita Andréa Sorvetão, do Rio de Janeiro, se candidatou a deputada federal. Ela é conservadora e pretendia defender a família, a pátria e o acesso a cultura. A ex-assistente de Xuxa teve 1.374 votos e está como suplente. "Não foi dessa vez que eu entrei, mas meu coração está cheio de alegria por cada voto que eu recebi. Essa foi minha primeira campanha. O que importa é que agora estou na política. Não vou deixar de dar força para o nosso capitão do povo ser reeleito agora no segundo turno", disse nos Stories, do Instagram.

Lucélia Santos - A atriz Lucélia Santos fez sua estreia na política em 2022, mas não conseguiu se eleger como deputada federal pelo PSB. A artista afirmava estar ao lado da democracia, do meio ambiente, dos povos das florestas, da cultura e da igualdade de direitos.

Mombaça - O cantor e compositor Mombaça é ligado a causa antirracista. Ele tentou uma vaga de deputado estadual pelo PSB-RJ e, caso fosse eleito, pretendia reforças as discussões raciais e culturais.

Rey Biannchi - O músico Rey Biannchi tentou se eleger como deputado estadual pelo PTB-rj. Conservador, ele queria "usar a criatividade, capacidade e ideias para melhorar o estado".

Carlinhos Aguiar - O humorista Carlinhos Aguiar (PL-SP) tentou uma vaga de deputado estadual, mas obteve apenas 2.300 votos e não se elegeu.