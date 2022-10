Dos 70 deputados estaduais, o governador reeleito Cláudio Castro (PL), vai contar ao menos com 45 parlamentares de sua coligação. - Divulgação

Em 2023, o PL seguirá como o maior partido da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Atualmente, a legenda conta com uma bancada de 14 deputados e no pleito do último domingo (2), esse número aumentou para 18. Além disso, dos 70 deputados estaduais, o governador reeleito Cláudio Castro (PL), vai contar ao menos com 45 parlamentares de sua coligação.



Segundo o cientista político da UERJ e coordenador do Laboratório de Estudos da Mídia e Esfera Pública, João Feres Jr., o cenário da Alerj não mudou muito nestas eleições. Para o especialista, a maior diferença estará na presidência da Assembleia, que não contará mais com André Ceciliano (PT) — considerado um dos mais moderados e conciliadores dos líderes. "André fazia muita diferença, porque ele era do PT mas presidia com uma boa relação com o governador. Ele fazia uma pacificação política da relação Executivo-Legislativo do Rio de Janeiro, que agora vai ficar um pouco capenga" declara.



Ceciliano concorreu nestas eleições para o Senado pelo PT, ficando em quinto lugar com mais de 900 mil votos. Porém, o seu filho, Andrezinho Ceciliano (PT), estará na Alerj pelos próximos quatro anos. O postulante foi eleito com aproximadamente 55 mil votos.



Dos deputados estaduais que vão integrar a 13ª Legislatura (2023-2027), o deputado mais votado foi o candidato à reeleição Márcio Canella (União Brasil), com mais de 180 mil votos. Em seguida, vieram o estreante Douglas Ruas (PL), filho do Capitão Nelson (PL), prefeito de São Gonçalo; Renata Souza (Psol), reeleita; Dr. Serginho (PL), reeleito; Rosenverg Reis (MDB), também reeleito.



Além de Douglas, outros 30 irão estrear na Alerj a partir de janeiro de 2023. Incluindo, Giselle Monteiro (PL), irmã do vereador cassado Gabriel Monteiro, Guilherme Delaroli (PL), irmão do prefeito de Itaboraí Marcelo Delaroli (PL); Thiago Gagliasso (PL), irmão do ator Bruno Gagliasso e Elika Takimoto (PT).



A segunda maior bancada da Alerj será a do Partido União Brasil. A sigla nasceu da fusão do PSL com o DEM e, após a janela partidária deste ano, tinha dez cadeiras. Agora, terá oito deputados estaduais a partir de 2023. O PT, que atualmente tem dois representantes, vai passar a ter sete. O PSD tem cinco deputados e, a partir do ano que vem, passará a contar com mais um. Entre os partidos mais prejudicados está o Solidariedade que perdeu três cadeiras.



Ao todo, atualmente, partidos de base e apoio ao atual governador somam 47, contra 17 da oposição. Segundo o cientista político, isso traz como consequência uma Alerj mais "conversadora, ligada a pautas bolsonaristas e evangélicas. Principalmente por não contar com o Ceciliano".

Deputados eleitos para 2023:



Márcio Canella/ União Brasil - 181.274 votos

Douglas Ruas/ PL - 175.977 votos

Renata Souza / PSOL - 174.132 votos

Rosenverg Reis / MDB - 131.308 votos

Dr. Serginho / PL - 123.739 votos

Delaroli / PL - 114.155 votos

Thiago Gagliasso / PL - 102.038 votos

Rodrigo Bacellar / PL - 97.822 votos

Elika Takimoto / PT - 95.263 votos

Giselle Monteiro / PL - 95.028 votos

Danniel Librelon / Republicanos - 80.970 votos

Jair Bittencourt / PL - 75.253 votos

Filippe Poubel// PL - 73.632 votos

Valdecy Da Saúde / PL - 72.250 votos

Samuel Malafaia / PL - 72.056 votos

Flavio Serafini / PSOL - 71.258 votos

Vinicius Cozzolino / União - 70.270 votos

Val Ceasa / Patriotas - 69.034 votos

Bruno Dauaire / União - 68.455 votos

Dani Balbi / PC do B - 65.815 votos

Renato Machado/ PT - 63.803 votos

Tia Ju / Republicanos - 63.373 votos

Fabio Silva/ União - 62.845 votos

Carlos Macedo / Republicano - 62.495 votos

Delegada Martha Rocha / PDT - 61.767 votos

Lucinha /PSD - 60.387 votos

Brazão / União - 59.971 votos

Índia Armelau / PL - 57.582 votos

Verônica Lima/ PT - 55.738 votos

Carlos Minc/ PSB - 54.942 votos

Andrezinho Ceciliano / PT - 54.851 votos

Renato Miranda/ PL - 54.341 votos

Gustavo Tutuca/ PP - 52.976 votos

André Correa/ PP - 52.352 votos

Anderson Moraes/ PL - 52.313 votos

Márcio Gualberto / PL - 51.856 votos

Rafael Nobre / União - 51.563 votos

Zeidan/ PT - 50.743 votos

Leo Vieira / PSC - 50.569 votos

Dani Monteiro/ PSOL - 50.140 votos

Célia Jordão / PL - 49.680 votos

Claudio Caiado/ PSD - 48.011 votos

Rodrigo Amorim /PTB - 47.225 votos

Felipinho Ravis/ Solidariedade - 47.105 votos

Marina do MST/ PT - 46.422 votos

Dr. Deodalto/ PL - 46.178 votos

Tande Vieira/ PROS - 45.785 votos

Dr. Pedro Ricardo/ PROS - 44.014 votos

Vitor Junior /PDT - 43.958 votos

Dionisio Lins/ PP - 43.627 votos

Carlinhos BNH/ PP - 42.811 votos

Guilherme Schleder - PSD - 42.781 votos

Alan Lopes / PL - 42.720 votos

Otoni de Paula Pai / MDB - 41.932 votos

Luiz Paulo /PSD - 38.159 votos

Franciane Motta / União - 37.873 votos

Filipe RR Soares/ União - 37.473 votos

Chico Machado / Solidariedade - 37.024 votos

Jorge Felippe Netto /Avante - 35.703 votos

Munir Neto / PSD - 35.677 votos

Carla Machado/ PT - 34.658 votos

Eduardo Cavaliere / PSD - 33.688 votos

Giovani Ratinho / Solidariedade - 33.416 votos

Thiago Rangel / Podemos - 31.175 votos

Julio Rocha / Agir - 31.001 votos

Arthur Monteiro / Podemos - 29.968 votos

Professor Josemar / PSOL - 28.409 votos

Jari / PSB - 27.288 votos

Yuri / PSOL - 25.479 votos

Fred Pacheco / PMN - 13.946 votos