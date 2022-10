Deputado Paulo Ganime (Novo) declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) - Cleia Viana/Câmara dos Deputados

Deputado Paulo Ganime (Novo) declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL)Cleia Viana/Câmara dos Deputados

Publicado 04/10/2022 17:41

Na tarde desta terça-feira (4), o candidato ao governo do Rio derrotado por Cláudio Castro (PL) nas urnas nestas eleições, Paulo Ganime (Novo), declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) no 2º turno.

Em vídeo postado em sua conta no Instagram, Ganime diz que "o governo do presidente Jair Bolsonaro teve erros e acertos" e garantiu que ele foi um fiscalizador do desempenho do chefe do Executivo no Palácio do Planalto. O representante do Novo disse, ainda, que "nenhum erro se compara ao que seria o retorno do PT e do Lula ao governo."

Após o resultado de domingo (2), partidos e políticos já começaram a se posicionar sobre o apoio para as eleições presidenciais no segundo turno. O governador reeleito Cláudio Castro (PL) foi um dos nomes fluminenses que defendeu a candidatura do atual presidente.



Lula e Bolsonaro disputarão o pleito no dia 30 de novembro.