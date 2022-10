Lula e Bolsonaro disputam 2º turno das eleições presidenciais no próximo dia 30 - Reprodução/AFP/PR

Publicado 05/10/2022 18:20

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 51% das intenções de voto na disputa pelo Palácio do Planalto, de acordo com a primeira pesquisa IPEC do segundo divulgada nesta quarta, 5. Candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) soma 43%. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Entre os ouvidos, 4% disseram que irão votar branco ou nulo e 2% não sabem em quem votar no dia 30 de outubro.

Na última simulação de cenário de 2º turno, divulgada na véspera da votação do 1º turno, Lula tinha 52% das intenções de voto, e Bolsonaro, 37%.

O instituto entrevistou duas mil pessoas, entre os dias 3 e 5 de outubro, em 129 municípios. Pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-02736/2022.