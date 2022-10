Haddad aposta no peso político de Geraldo Alckmin para conquistar votos no interior - Filipe Araujo/ Fotos Públicas

Publicado 06/10/2022 14:31

Após ficar em segundo lugar na disputa pelo governo de São Paulo, cenário diferente do que apontavam as pesquisas, o candidato Fernando Haddad (PT) tem feito campanha ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice do petista, Geraldo Alckmin (PSB).

Antes do primeiro turno, Haddad tinha costume de marcar caminhadas solos por cidades de São Paulo. Em algumas agendas, Alckmin acompanhava o candidato para fortalecer seu projeto político e reduzir a resistência do eleitorado ao petismo, especialmente no interior do Estado.

Depois da apuração das urnas, que mostrou o adversário Tarcísio de Freitas (Republicanos) na liderança na disputa no último domingo, Haddad tem feito mais agendas em conjunto com Lula e Alckmin e poucos compromissos solos. Ele fez apenas encontros com legendas que oficializaram apoio a sua candidatura no segundo turno.

Nesta quinta-feira, 6, ao lado de Lula e Alckmin, Haddad participou de uma caminhada em São Bernardo do Campo, berço político do ex-presidente. No encontro, o vice endossou a candidatura do ex-prefeito. "Haddad, conte conosco, de virada é mais gostoso ainda", reforçou.

Em aceno aos apoiadores, Haddad declarou que quer desempatar a eleição e, para isso, "precisa de São Bernardo, do ABC, de SP, do interior". Na realidade, Tarcísio ficou com 42,32%, enquanto Haddad teve 35,70%.