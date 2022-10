Lula subiu o tom das críticas após Bolsonaro associar votos de nordestinos ao PT ao analfabetismo - Reprodução/Twitter

São Bernardo - Em dia de campanha em São Bernardo de Campo, São Paulo, nesta quinta-feira, 6, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rebateu as declarações de Jair Bolsonaro (PL), que relacionou a acachapante vitória do petista no Nordeste no primeiro turno das eleições ao analfabetismo.

"Quem tiver uma gota de sangue nordestino não pode votar nesse negacionista, nesse monstro que governa esse país. Ele tem que aprender uma lição. Ele que vá pegar voto de miliciano, daqueles que mataram [a vereadora assassinada] Marielle Franco", disse Lula.

Aqui em São Bernardo tem nordestinos, tem gente com parentes no Nordeste. O Brasil é um país único. Ontem Bolsonaro disse que só ganhei as eleições porque o povo nordestino é analfabeto. — Lula 13 (@LulaOficial) October 6, 2022

Com 57.259.504 votos, Lula terminou o primeiro turno em primeiro lugar. Do total, o candidato do PT recebeu 21.753.139 votos no Nordeste contra 8.787.394 de Bolsonaro. No Norte, Lula ainda teve 4.554.630, chegando a 26,3 milhões na parte de cima do mapa brasileiro. Após uma onda de postagens de eleitores de Bolsonaro, com teor xenófobo, ecoar na Sudeste e Sul do país, o presidente tem recebido críticas pela declaração dada durante a live de quarta-feira, 5.

"Lula venceu em 9 dos 10 Estados com maior taxa de analfabetismo. Você sabe quais são esses Estados? No nosso Nordeste", disse Bolsonaro, ao dizer que a região é comandada pelo PT há 20 anos.



"Onde a esquerda entra, leva o analfabetismo, leva a falta de cultura, leva o desemprego, leva a falta de esperança. É assim que age a esquerda no mundo todo", disse o presidente.



Natural de Garanhuns, interior de Pernambuco, Lula recebeu 67% dos votos no Nordeste. Com o objetivo de reverter os votos e diminuir a rejeição na região, Bolsonaro cometeu o primeiro grande erro na campanha de segundo turno, segundo aliados e coordenadores.

"Eles têm que saber que a gente não é analfabeto porque a gente gosta. Ele tem que saber que nós nordestinos ajudamos a construir cada metro de asfalto desse país, cada ponte, cada casa. Eles têm que saber que nós não queremos mais passar fome, nós queremos comer, não queremos ser apenas pedreiros, queremos ser engenheiros. Não queremos apenas ser empregada doméstica, queremos ser médica, socióloga, professora", rebatou o candidato do PT.