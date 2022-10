Candidato Ronaldo Caiado (União) - Reprodução: Agência Brasil

Publicado 06/10/2022 14:37 | Atualizado 06/10/2022 16:36

O governador reeleito de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), anunciou nesta quinta-feira, 6, apoio à candidatura do presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições. O anúncio foi feito em evento no Palácio do Alvorada, que contou com a presença do comitê de campanha bolsonarista, deputados e outros cinco governadores ou candidatos que disputam o segundo turno nos estados.

Segundo Caiado, Bolsonaro representa a democracia no país. O governador goiano ressaltou que o resultado se dará "dentro do jogo democrático" no fim do segundo turno."Sou um homem de formação democrática como vossa excelência, presidente. E o povo goiano me reelegeu também no primeiro turno. Em nome do povo goiano, eu venho aqui trazer e declarar apoio à reeleição de vossa excelência", declarou Caiado.

Além do goiano, os governadores reeleitos Gledson Camelli (Progressistas-AC), Mauro Mendes (União Brasil-MT) e Antônio Denarium (Progressistas-RR) também participaram do evento e ressaltam apoio a Bolsonaro. Os candidatos do Amazonas, Wilson Lima, e de Rondônia, Marcus Rocha, ambos do União Brasil, completam a lista de apoio ao atual presidente da República.

Com os anúncios, Bolsonaro conta com apoio de 11 governadores ou candidatos nos estados. Além dos citados acima, Romeu Zema (Novo-MG), Rodrigo Garcia (PSDB-SP), Cláudio Castro (PL-RJ), Ratinho Júnior (PSD-PR) e Ibaneis Rocha (MDB-DF) também anunciaram votos ao atual mandatário.

Bolsonaro ainda tenta costurar acordos em outras regiões — como em Sergipe, com apoio de Fábio Mitidieri — para tirar votos o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A região Sudeste e Sul, principalmente em Santa Catarina, onde tem apoio de Jorginho Mello (PL), também devem ser o foco da campanha do atual chefe do Planalto.