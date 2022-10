O político contou com o apoio de parlamentares de 11 partidos diferentes e reuniu 24 assinaturas - Reprodução

O político contou com o apoio de parlamentares de 11 partidos diferentes e reuniu 24 assinaturasReprodução

Publicado 06/10/2022 20:25

Foi protocolado, nesta quinta (6), pelo deputado estadual Anderson Moraes (PL) um pedido de instalação da CPI na Alerj para investigar a atuação e metodologia dos institutos de pesquisa eleitoral. O político contou com o apoio de parlamentares de 11 partidos diferentes e reuniu 24 assinaturas.

De acordo com o deputado, foi gritante a diferença entre as intenções de voto para presidente, e principalmente para governador no Rio de Janeiro. "Os números dos institutos pareceram mais torcidas do que pesquisas de fato. É preciso rever as metodologias e os interesses que podem estar por trás da divulgação de levantamentos tão discrepantes, que visam manipular e induzir votos. E o que vimos foi uma tentativa de favorecimento dos candidatos da esquerda", declarou.

O bolsonarista fez o requerimento em caráter de urgência, para que dessa forma, o resultado seja divulgado antes do segundo turno. A publicação da CPI depende do aval do presidente petista André Ceciliano.