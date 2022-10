Deputada Carla Zambelli (PL-SP) rebateu as críticas direcionadas ao presidente - Reprodução

Publicado 06/10/2022 16:59

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) emitiu um comunicado sobre as críticas que o presidente Jair Bolsonaro (PL) vem recebendo após ter ido a uma loja maçom em 2017 . Em nota, ela condena as publicações nas redes sociais que associam o presidente à prática da maçonaria . A parlamentar sugere que as críticas sejam direcionadas a ela e não ao mandatário.



Em defesa do atual presidente, Zambelli diz que "algumas das imagens que estão sendo compartilhadas são montagens toscas" e acusa a imprensa de criar "reportagens com títulos sensacionalistas" sobre o tema.

Em live realizada na última quarta-feira, 5, Jair Bolsonaro afirmou que foi apenas uma vez em uma loja maçom. A declaração foi dada um dia após um vídeo dele em um estabelecimento macônico viralizar na internet.

O candidato do PL destacou que foi "muito bom recebido" no local que, segundo ele, era em Brasília. Bolsonaro ressaltou ainda que foi à loja a convite de um amigo.



"Está aí na mídia agora, pessoal me criticando porque fui em loja maçom em 2017. Fui sim, fui em loja maçom, acho que foi a única vez que eu fui numa loja maçom. Eu era candidato a presidente, pouca gente sabia, e um colega falou ‘vamos lá’ e eu fui. Acho que foi aqui em Brasília. Fui muito bem recebido. Me trataram bem", disse o chefe do Executivo.



No comunicado, destinado à coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo , Zambelli cita seu casamento com o coronel Antônio Aginaldo de Oliveira, que ocorreu em uma loja maçônica de Brasília. Entre os presentes estavam a primeira-dama Michelle Bolsonaro , os então ministros Abraham Weintraub (Educação), Ernesto Araújo (Relações Exteriores) e Sergio Moro (Justiça) e a atriz Regina Duarte.