O Presidente do Conselho de Administração do grupo Cosan, Rubens Ometto, foi apontado como o maior doador da campanha eleitoral do segundo turno, de acordo com a Justiça Eleitoral. O empresário doou cerca de R$ 8,7 milhões para partidos e candidatos do executivo e legislativo.

Grande parte dos candidatos apoiados financeiramente por Ometto são aliados ao Bolsonaro ou figuram entre o centro político. Entre eles, o que mais recebeu doações foi Tarcísio de Freitas (Republicanos), que esta na corrida eleitoral para o Governo do estado de São Paulo. O postulante ao Palácio dos Bandeirantes é apoiado por Jair Bolsonaro (PL) e chegou a receber um depósito de R$ 200 mil no dia 22 de agosto.

O segundo candidato que mais recebeu verba do empresário foi o deputado federal Darci de Matos (PSD-SC), que tentava reeleição. No dia 23 de agosto, o parlamentar recebeu uma transferência de R$ 150 mil de Ometto. No entanto, mesmo com o alto investimento, Matos não conseguiu garantir sua vaga na Câmara dos Deputados. Nos governos estaduais, Rubens admitiu ter investido em Carlos Moisés (Republicanos), que não conseguiu ir para o segundo turno em Santa Catarina, e Onyx Lorenzoni (PL), que esta na corrida eleitoral contra o ex-governador Eduardo Leite (PSDB) no Rio Grande do Sul.

Já na disputa pelo Senado, a única candidata que o empresário investiu foi a ex-ministra da Agricultura no governo Bolsonaro, Tereza Cristina (Progressistas-MG) que recebeu R$100 mil de investimento e foi eleita para ocupar uma cadeira pelo estado. O ex-ministro do meio ambiente de Bolsonaro, Ricardo Salles (PL-SP), também teve apoio financeiro de R$ 50 mil do presidente do CA da Cosan.