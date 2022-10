Candidatos ao Governo da Paraíba - Divulgação

Publicado 06/10/2022 16:10 | Atualizado 06/10/2022 16:10

Paraíba- O Partido dos Trabalhadores (PT) informou, nesta quarta-feira (5), que vai apoiar o candidato do PSB, João Azevedo, nas eleições do segundo turno para Governador na Paraíba. A decisão foi feita em uma reunião virtual junto com a Executiva Estadual. A medida adotada segue a direção nacional do partido, que busca fortalecer a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que também já declarou apoio a João Azevedo.

Segundo o presidente do PT na Paraíba, Jackson Macêdo, o partido tem se esforçado para construir apoio a João Azevedo, e que a prioridade é ampliar a vitória do ex-presidente no estado. Lula também emitiu um comunicado e falou sobre a união do governo federal com o estadual para atrair mais investimentos a Paraíba.



“Eu quero dizer à Paraíba, de coração, que todas as pessoas que votaram em mim e acreditam que a gente pode transformar a Paraíba e o Nordeste que votem no companheiro João, porque além de ele ser o governador de verdade, ele vai ser um parceiro de verdade".

O candidato do PSB disputa as eleições contra o deputado federal Pedro Cunha Lima (PSDB), que tem encontrado dificuldades na corrida eleitoral. Durante uma coletiva, Pedro Cunha Lima afirmou que não vai mudar de posicionamento em relação aos candidatos à presidência da República e afirmou não votar em nenhum dos dois postulantes ao Palácio do Planalto.

No primeiro turno, o PT apoiou o candidato do MDB, Veneziano Vital, para Governo da Paraíba que ficou em quarto lugar.