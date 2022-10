Pela sondagem da Genial/Quaest, Lula larga na frente de Bolsonaro na corrida presidencial - Rovena Rosa e Tomaz Silva - Agência Brasil

Publicado 06/10/2022 16:43

Os dados da pesquisa Genial/Quaest divulgados nesta quinta-feira, 6, mostram que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na liderança da corrida presidencial no segundo turno das eleições .

O levantamento aponta que o ex-presidente tem entre 46% e 50% das intenções de voto, enquanto o seu adversário, Jair Bolsonaro (PL), poderia receber entre 39% e 43% dos votos. Esta é a primeira aferição relacionada ao 2° turno, que será disputado no dia 30 de outubro.

No que diz respeito aos votos válidos, o candidato do PT pelo terceiro mandato à frente do país marca entre 52% e 56%. Já o atual chefe do Executivo brasileiro tem entre 44% e 48% neste recorte.

Lula terminou o primeiro turno com 48,43% dos votos, enquanto o atual chefe do Executivo do país marcou 43,20%. O vencedor da disputa irá comandar o país por ao menos quatro anos, até o fim de 2026.