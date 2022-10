Membros do partido criticaram ações de Bolsonaro e dizem que votarão em Lula apesar das diferenças históricas com o PT - Reprodução

Membros do partido criticaram ações de Bolsonaro e dizem que votarão em Lula apesar das diferenças históricas com o PTReprodução

Publicado 06/10/2022 21:54

São Paulo - Uma ala do PSDB, aliada ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, publicou, nesta quinta-feira (6), um manifesto contra o apoio de membros do partido ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Os membros ainda seguiram FHC e anunciaram apoio à Lula (PT) no segundo turno das eleições.

Na carta, membros do partido criticaram as decisões de membros da executiva em "apoiar o que há de mais retrógrado". O documento ressalta a necessidade de recuperar a história do partido.

"A decisão de apoiar incondicionalmente o que há de mais retrógrado no presente cenário político deixou perplexos militantes históricos e simpatizantes da social-democracia brasileira, mexendo com nossos brios", diz o documento.

"É hora de reagir e resgatar a essência do PSDB: ‘Longe das benesses oficiais, mas perto do pulsar das ruas...’, como resposta ao sentimento de indignação que tomou conta do eleitorado tucano", completa os aliados de FHC.

O manifesto ainda traz críticas as ações de Bolsonaro e ressalta a necessidade de lutar pela democracia. Embora admitam diferenças históricas com o PT, os tucanos anunciaram apoio ao partido na eleição nacional e no estado de São Paulo, que tem como postulante o ex-prefeito da capital, Fernando Haddad.

"Não há como se alinhar com um defensor da tortura e da barbárie, somos civilizados, por outro lado, temos divergências históricas com o PT. Infelizmente, não nos restam outras opções, como o PSDB sempre esteve à frente pela defesa das liberdades e da democracia, assinamos juntos o que FHC, nosso presidente de honra, afirmou", completa.

A legenda liberou os filiados a apoiarem qualquer candidato aos estados e presidência que não está mais na disputa. Grande parte dos tucanos migrou seus apoios à chapa de Bolsonaro e Tarcísio de Freitas.

Grandes nomes do partido, como Aloísio Nunes, José Serra e FHC já declaram apoio à Lula. O atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, declarou apoio a Bolsonaro e Freitas.