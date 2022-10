Postagem engana sobre declaração de Bolsonaro em 2018 - Arte/Comprova

Publicado 06/10/2022 21:06

Brasil - É enganoso vídeo publicado no Kwai que tenta relacionar declarações do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), feitas em 2018, ao segundo turno da disputa presidencial de 2022. No conteúdo, Bolsonaro oferece “capim” aos eleitores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O vídeo é antigo e não há qualquer menção a eleitores do Nordeste do país, como faz crer o autor do post ao usar a legenda “falta de respeito ao povo nordestino”. A população do Nordeste brasileiro passou a ser alvo de ataques xenofóbicos após a região registrar o maior número de votos para Lula no primeiro turno da disputa presidencial.*

Conteúdo investigado:



Onde foi publicado: Kwai.



Conclusão do Comprova: Vídeo engana ao tentar relacionar declarações do presidente Jair Bolsonaro, feitas em 2018, com o processo eleitoral de 2022. Naquela ocasião, o político segurava um punhado de capim nas mãos e dizia que iria oferecer aos eleitores do ex-presidente Lula. O vídeo foi gravado quando Bolsonaro assistia a uma meia-maratona no Rio de Janeiro. Ao repostar o conteúdo, o autor cita um suposto desrespeito de Bolsonaro com a população do Nordeste do país e diz que os eleitores darão a resposta ao presidente neste segundo turno da disputa eleitoral.



No último domingo (2), os brasileiros foram às urnas para escolher o futuro presidente do país e representantes de outros quatro cargos em disputa. A eleição para aà Presidência, no entanto, será decidida no segundo turno, no dia 30, tendo como oponentes Bolsonaro e Lula.



Durante a apuração, Bolsonaro chegou a ficar por um tempo à frente do petista. Mas, com o avançar da totalização de votos dos eleitores do Nordeste, Lula acabou virando e terminou com



O conteúdo aqui investigado, acompanhado da legenda feita pelo autor da publicação, pode passar a falsa impressão de que Bolsonaro estaria se referindo ao povo nordestino ao “oferecer capim” aos eleitores de Lula. A declaração de Bolsonaro de fato ocorreu, mas em 2018, e fazia referência aos eleitores de Lula de uma forma geral, como mostra esta versão mais longa do registro,



, para o Comprova, é o conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.



Alcance da publicação: Até o dia 6 de outubro, a publicação acumulava mais de 56,7 mil curtidas, passava de 19,6 mil comentários e já havia sido compartilhada mais de 84 mil vezes.



O que diz o autor da publicação: Procurado, o autor da publicação se limitou a responder que “o vídeo está no youtube pra todo mundo ver” e, na sequência, bloqueou nosso contato.



Como verificamos: O Comprova fez buscas no Google e em redes sociais com a frase “Bolsonaro oferece capim a eleitores de Lula”. Foram encontradas diversas postagens do mesmo conteúdo e textos em sites que repercutiram a gravação, datados de 2018. Uma das versões, mais longa e com melhor qualidade de imagem, foi submetida à ferramenta



Bolsonaro gravou vídeo em 2018

*Conteúdo investigado por O DIA, CBN Cuiabá, Estadão e SBT. E verificado GZH, Plural Curitiba, Correio Braziliense, O Popular, Folha de S.Paulo, A GAzeta, Correio do Estado, Jornal do Commercio de Pernambuco, Grupos Sinos e Imirante.com.