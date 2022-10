José Ricardo é grão-mestre da Loja Maçonica do Rio de Janeiro - Reprodução

José Ricardo é grão-mestre da Loja Maçonica do Rio de Janeiro Reprodução

Publicado 06/10/2022 21:04 | Atualizado 06/10/2022 21:47

Rio - Em vídeo divulgado nas redes sociais, José Ricardo Salgueiro de Castro, grão-mestre da Grande loja maçônica do Estado do Rio de Janeiro, comentou o vídeo do presidente Jair Bolsonaro discursando em um evento do grupo. No manifesto, ele negou qualquer vínculo do candidato à reeleição com a instituição e deixou claro que a maçonaria não é religião.

“Tendo em vista os ataques e as inverdades que estão sendo veiculadas pelas redes sociais, venho a público esclarecer que o senhor Jair Messias Bolsonaro não é maçom”, começou a publicação.

O grão-mestre contou que o vídeo que repercutiu nas redes sociais nos últimos dias foi gravado em 2017 na Loja Maçônica Esfinge 22, em Volta Redonda (RJ). “Sendo o senhor Jair Messias Bolsonaro deputado federal, foi convidado para fazer uma palestra sobre o Futuro do Brasil”, contou, destacando que o evento foi aberto a “várias pessoas da sociedade”, “sendo elas maçons e não maçons”.

O líder ressaltou ainda que a maçonaria não é religião. “Respeita a todas as religiões e exige que todos os maçons tenham as suas religiões e as professem”, afirmou.

Por fim, ele lamenta e repudia “que pessoas inescrupulosas estejam se utilizando de inverdades com o fim de atacar pessoas e instituições sérias, achando que com este comportamento irão alcançar seus espúrios objetivos.”

