Bolsonaro (PL) concedeu entrevista à revista Veja e exaltou o trabalho de Paulo Guedes na EconomiaDivulgação

Publicado 07/10/2022 11:26





No início da conversa com os repórteres Mauricio Lima e Sérgio Ruiz Luz, o atual presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) respondeu como vai virar o jogo no segundo turno, já que nas palavras dos jornalistas, 'jamais um candidato me desvantagem conseguiu vencer as eleições', como lembrou os jornalistas.

O presidente disse que a campanha mostrar os resultados do governo como a criação de empregos, a redução do preço da gasolina e o suporte à população com o Auxílio Brasil.

"O país vai para o terceiro mês seguido de deflação. O Brasil está sendo um exemplo para o mundo. O Paulo Guedes merece um Prêmio Nobel na economia", disse Bolsonaro.

O atual presidente disse que Lula é mentiroso e pediu que os brasileiros comparem seu governo com o do Partido dos Trabalhadores.

"Lula tem uma capacidade de mentir sem ficar vermelho. Basta comparar nossos governos para ver quem é melhor. Nós não pegamos o BNDES e usamos para emprestar dinheiro para ditaduras que, em grande parte, não vão nos pagar".

Bolsonaro disse ainda que será avaliado quais estatais serão privatizadas e que "parte dos recursos dessas vendas o Paulo Guedes pensa em destinar para o pessoal do Auxílio Brasil".