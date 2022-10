Tarcísio de Freitas disse que resolver a situação da população de rua é prioridade - Facebook/Reprodução

Tarcísio de Freitas disse que resolver a situação da população de rua é prioridadeFacebook/Reprodução

Publicado 07/10/2022 14:28

O candidato ao governo do Estado de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) avalia que o maior problema de São Paulo é o social, pontuando que o estado mais rico do País se tornou muito desigual. Em entrevista ao programa Pânico nesta sexta-feira, 7, ele afirmou que sua primeira ação no governo será relacionada à problemática da habitação.

"Primeira ação é resolver pessoas em situação de rua", declarou o candidato, destacando que a política de habitação tem sido "muito tímida" em São Paulo.

Para a resolução do problema, Tarcísio cita a Cracolândia, onde diz que passou "um dia inteiro lá", e pontua cinco ações relacionadas à moradia.

Segundo ele, é preciso de uma assistência social "de verdade", com a construção de pontes para trazer oportunidades às pessoas; saúde pública com recuperação do dependente químico; política de segurança para "impedir livre fluxo do traficante"; política de habitação, uma vez que alega que as pessoas consomem drogas porque estão na rua; e revitalização do centro de São Paulo, que dará nova geração de emprego.

"Você não resolve com política pública isolada", declara o ex-ministro da Infraestrutura.