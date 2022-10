Reeleito governador do Rio, Cláudio Castro reuniu aliados para intensificar campanha pró-Bolsonaro no estado - Reprodução

Reeleito governador do Rio, Cláudio Castro reuniu aliados para intensificar campanha pró-Bolsonaro no estadoReprodução

Publicado 07/10/2022 14:00

Rio - Reeleito para governo do Rio de Janeiro, com 58,67%, Cláudio Castro (PL) reuniu na manhã desta sexta-feira, 7, em um hotel em Copacabana, Zona Sul, lideranças políticas no estado para intensificar a campanha de Jair Bolsonaro (PL) na disputa do segundo turno das eleições presidenciais contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ao lado do senador Flávio Bolsonaro (PL), Castro mobilizou dezenas de políticos para cobrar o apoio e consolidar a vitória de Bolsonaro, que recebeu 1.695.777 votos (47,00%) no estado contra 1.568.485 votos (43,47%) de Lula. Castro evitou ataques ao candidato do PT e pediu união ao discursar para apoioadores.

"Organizamos nossa primeira grande mobilização. Reunimos prefeitos, deputados estaduais, federais e lideranças partidas que foram importantes nos resultados do primeiro turno. Sabemos que as pesquisas de opinião incentivaram o voto útil para o outro lado, mas entendemos que há um campo muito grande para o presidente Bolsonaro crescer no Rio de Janeiro", disse Castro.

Quando teve a palavra, o senador Flávio Bolsonaro, o filho 01 do presidente, projeta um aumento de 20% nos votos de cada região da cidade.



"O presidente Bolsonaro venceu o primeiro turno no Rio de Janeiro. Sabemos tudo o que ele já fez pelo estado no infraestrutura, assistência social, empregos gerados... Sabemos que o atraso que o outro candidato pode trazer ao Rio, que merece um presidente alinhado com o governo e deputados estaduais e federais. Vamos abrir ampla vantagem no estado", disse Flávio.