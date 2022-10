Rosângela da Silva, a 'Janja', vai participar do Círio de Nazaré - Reprodução/Twitter

Rosângela da Silva, a 'Janja', vai participar do Círio de NazaréReprodução/Twitter

Publicado 07/10/2022 19:20 | Atualizado 07/10/2022 19:23

Rio - A grande festa católica do Pará, o Círio de Nazaré, terá um quê de período de campanha eleitoral neste sábado (8). A socióloga Rosângela da Silva, esposa do candidato Luís Inácio Lula da Silva (PT), já confirmou presença em pelo menos uma das tradicionais procissões que acontecem sempre no mês de outubro. Segundo o colunista do ‘Metrópolis’ Guilherme Amado, Janja é católica e vai ao evento para pagar promessa. Ela havia prometido à Nossa Senhora de Nazaré, a ‘dona’ da festa, que se tudo corresse bem no primeiro turno para Lula, ela iria ao Círio para agradecer.

Lula não vai ao Norte porque já tem agenda em Campinas (SP) e Belo Horizonte (MG) no fim de semana, mas a multidão de devotos da santa contará com a visita do candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), que deverá participar da romaria fluvial, que começará às 9h. Antes dessa, acontecerá a romaria rodoviária, às 5h30; depois, às 11h30, será a vez da moto romaria.

No primeiro turno, o Estado do Pará deu 40,27% de votos a Bolsonaro e 52,22% para Lula. O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), reeleito com 70,41% dos votos, declarou apoio ao petista.