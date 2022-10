Lula recebe apoio de FHC para segundo turno - Ricardo Stuckert

Publicado 07/10/2022 20:27

Rio - Com a legenda "Um reencontro democrático com @FHC" e a foto acima, o candidato à presidência Luís Inácio Lula da Silva (PT) confirmou seu encontro nesta sexta-feira (7) com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Segundo o G1, FHC recebeu o petista em sua casa, em São Paulo, em um encontro fechado.

Na última quarta-feira (5), o tucano já havia declarado seu apoio a Lula, que disputa com Jair Bolsonaro (PL) a presidência. O segundo turno das eleições acontecerá no dia 30 deste mês. Lula e FHC já estiveram em lados opostos, na corrida ao Palácio do Planalto, por duas vezes: em 1994 e 1998. Lula perdeu nos dois pleitos, mas chegou à presidência pela primeira vez em 2002, contra outro tucano: José Serra - que na terça-feira (3) também se pronunciou como apoiador do petista.

Nas idas e vindas entre PT e PSDB, nas eleições de 2006 Lula foi reeleito, derrotando o então tucano Geraldo Alckmin - agora seu vice na chapa, filiado ao PSB.