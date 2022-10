Bolsonaro fez questão de levar Datena para ficar ao seu lado durante uma entrevista coletiva de imprensa - Reprodução/Youtube

Bolsonaro fez questão de levar Datena para ficar ao seu lado durante uma entrevista coletiva de imprensaReprodução/Youtube

Publicado 07/10/2022 21:37

Rio- O presidente Jair Bolsonaro (PL) ficou muito satisfeito com a visita de José Luiz Datena. O mandatário fez questão de levar o apresentador para ficar ao seu lado durante uma entrevista coletiva de imprensa. Ele também elogiou o comunicador por conta da declaração sobre gratidão.

Segundo apuração do Portal iG, Bolsonaro buscava atrair o apoio do jornalista desde o primeiro turno. Porém, o profissional da Band tinha sinalizado para colegas que não se sentia confortável em escancarar em quem votaria para não prejudicar a emissora da família Saad, além de considerar anti-ético com a sua profissão.

Além disso, o apresentador acreditava que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria no primeiro turno. No entanto, com a abertura das urnas eletrônicas, Datena se sentiu mais confortável para conversar com Bolsonaro e demonstrar sua gratidão pelo apoio que recebeu quando era pré-candidato ao Senado.

“Durante a campanha política, em que estive ao lado do presidente, ao lado do Tarcísio, eu sofri muitos ataques, inclusive parte da militância do presidente Jair Bolsonaro, e mesmo assim, com todos esses ataques, o presidente me lançou como candidato ao Senado [...], quem não tem gratidão, não tem caráter, estou aqui para reconhecer esse ato do presidente”, falou o comunicador.



Tal posicionamento agradou Bolsonaro, que comemorou ao lado dos seus aliados. “Apesar do Datena não ter dito que vai apoiar o presidente, ficou muito claro que ele gosta do Bolsonaro. A parte que diz que o presidente tem palavra é muito forte, porque vem de um jornalista cheio de credibilidade na opinião de milhões de brasileiros”, diz um dos coordenadores da campanha bolsonarista.

Bolsonaro se preocupou com Datena

Nesta semana, surgiram informações que Datena poderia apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para presidente e Fernando Haddad (PT) na disputa para governador de São Paulo.

Bolsonaro entendeu o recado e rapidamente agiu para impedir que o apresentador passasse para o lado dos petistas. Ele ligou para o jornalista e marcou um encontro, que ocorreu nesta sexta-feira (7).



Os dois falaram do segundo turno das eleições 2022 e prometeram um ao outro manter contato após os resultados das urnas, independente do resultado.