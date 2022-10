Lula e Bolsonaro se enfrentam neste segundo turno das eleições presidenciais - Reprodução/Band

Lula e Bolsonaro se enfrentam neste segundo turno das eleições presidenciaisReprodução/Band

Publicado 07/10/2022 17:37

Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 7, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança da corrida presidencial do segundo turno das eleições 2022 , com 49% das intenções de voto. O atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL), marca 44% das intenções.



Este é o primeiro levantamento divulgado pelo instituto após o primeiro turno, realizado no último domingo, 2.

Na pesquisa divulgada no dia 29 de setembro , antes das eleições , o instituto apontava para um cenário de estabilidade em um possível segundo turno entre Lula e Bolsonaro, com o petista na liderança.



No levantamento, o ex-presidente marcava 54% das intenções de voto, enquanto o atual chefe do Executivo tinha o voto de 39% das pessoas entrevistadas .



De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula terminou o primeiro turno com 48,43% dos votos (57.259.504 votos), enquanto Bolsonaro marcou 43,20% (51.072.345 votos) . O vencedor da disputa, marcada para o próximo dia 30 de outubro, irá comandar o país por ao menos quatro anos, até o fim de 2026, assumindo o governo em janeiro de 2023.

Os outros candidatos que apareciam em seguida nas pesquisas de intenção de voto e foram derrotados pelo petista e pelo atual presidente eram Simone Tebet (MDB) e Ciro Gomes (PDT) . Tebet marcou 4,16% (4.915.423 votos) e Ciro, 3,04% (3.599.287 votos).

Nesta pesquisa do segundo turno, o Datafolha ouviu 2.884 eleitores em 179 cidades. Contratado pela Folha e pela TV Globo, o levantamento está registrado no TSE sob o número BR-02012/2022.