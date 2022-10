Bolsonaro negou que as universidades enfrentem falta de recursos - EVARISTO SA / AFP

Publicado 07/10/2022 16:41

Brasília e São Paulo - O presidente Jair Bolsonaro (PL) reagiu nesta sexta-feira, 7, às críticas com relação ao corte no orçamento das universidades e institutos federais. "Não está faltando nada agora, é mentira", disse o presidente nesta tarde, durante coletiva no Palácio da Alvorada.

"Nós sabemos que nas faculdades a militância é enorme. Qualquer negocinho é um carnaval lá contra a minha pessoa", disse. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) afirmou na quarta-feira, 5, que o governo federal bloqueou mais R$ 328,5 milhões de recursos do Ministério da Educação que seriam destinados às universidades federais.

No dia 30 de setembro, o Planalto editou um decreto com contingenciamento (bloqueio de despesas) adicional de R$ 2,6 bilhões no Orçamento, mas não detalhou as áreas afetadas.

Nordeste

Em movimento para conquistar votos no Nordeste, o presidente afirmou que a dificuldade na região se deve a "narrativas" criadas pela oposição. "Acredito que agora, por ocasião desse segundo turno, e os debates são apenas duas pessoas apenas, eu pretendo muito mais focar em realizações", disse, minimizando ações de governos petistas voltadas para a região. "O que o ex-presidente Lula fez para o Nordeste, ficaram 14 anos no poder", repetiu o presidente.