Para rebater Bolsonaro, Celso Mello citou mais de 50 nordestinos célebresNelson Jr./SCO/STF

Publicado 07/10/2022 15:48

Ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro aposentado Celso de Mello, criticou nesta sexta-feira, 7, a fala do presidente Jair Bolsonaro (PL) que atribuiu a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Nordeste, no primeiro turno das eleições, às taxas de analfabetismo na região

Celso Mello disse que as observações do presidente foram "reprováveis, preconceituosas e inaceitáveis" e que o comportamento de Bolsonaro é "indigno e vergonhoso".

"A respeito dos brasileiros nascidos no Nordeste, torna-se necessário fazer, para repelir suas insultuosas alegações, breve relações de alguns nomes dos incontáveis nordestinos ilustres que, para honra do Brasil, brilharam na história de nosso País nos diversos setores da atividade humana", reagiu.

O ministro citou mais de 50 nordestinos célebres, como o jurista Ruy Barbosa, os escritores Manuel Bandeira, Ariano Suassuna, Rachel de Queiroz e Jorge Amado, o bispo Dom Helder Câmara e o ex-presidente Deodoro da Fonseca.

Celso Mello aposentado declarou voto em Lula ainda no primeiro turno. Ele disse que Bolsonaro é um "político menor, sem estatura presidencial" e que nega "reverência" à democracia.

O presidente disse, na última quarta-feira, 5, que Lula venceu em 9 dos 10 Estados com maior taxa de analfabetismo. "Você sabe quais são esses estados? No nosso Nordeste. Não é só taxa de analfabetismo alta ou mais grave nesses estados. Outros dados econômicos agora também são inferiores na região", afirmou Bolsonaro em transmissão ao vivo nas redes sociais.

Após o resultado do primeiro turno das eleições, diversos casos de racismo contra nordestinos começaram a ser expostos nas redes sociais. Lula teve 67% dos votos válidos na região contra 26,8% de Bolsonaro.