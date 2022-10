Tarcísio e Haddad disputam o segundo turno em São Paulo - Foto: Divulgação

Publicado 07/10/2022 15:33

O candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcisio de Freitas, afirmou, em sua propaganda eleitoral, que o segundo turno da corrida pelo Executivo estadual marca "o fim de uma era, e o começo de outra". Com o PSDB tendo governado o Estado por 28 anos, o candidato do Planalto declarou que está na hora de o Estado ter um governo "eficiente, ágil e de esperança".

A propaganda vem após um recente apoio do atual governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), à candidatura do ex-ministro. Apesar do movimento de Garcia, Tarcísio já afirmou que não faria sentido ter o tucano em seu palanque. "Um futuro melhor não se faz com políticas velhas", diz o candidato na peça veiculada nesta sexta-feira, 7.

A peça também voltou destacar o currículo técnico de Tarcísio, como seu trabalho no exército e sua participação nos governos de Dilma Rousseff (PT), Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL). "Seu nome sempre se destacou quando o assunto é infraestrutura", diz a locução.

Já candidato pelo PT, Fernando Haddad, aproveitou a propaganda na TV para fazer palanque ao seu padrinho político, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em crítica a Bolsonaro, adversário de Lula na corrida ao Planalto, Haddad afirmou que "São Paulo é tudo aquilo que Bolsonaro nunca será: o coração do Brasil".

"São Paulo valoriza a vacina, não debocha da pandemia. São Paulo quer arma na mão da polícia, e não da milícia", continuou Haddad, ressaltando pautas que se tornaram alvo de críticas a Bolsonaro.

Na peça, o candidato do PT também critica o seu adversário na disputa estadual. "Segundo turno é oportunidade para comparar e conhecer melhor os dois candidatos e ver quem é melhor para São Paulo", diz a locução.

"Quem tem compromisso e respeito pelo Estado ou que caiu por aqui de paraquedas? O que mais trabalhou por São Paulo e paulistas quando teve oportunidade ou o que fez apenas 18 quilômetros de pavimentação em uma estrada federal? O que está do lado da paz e da vida ou o que ri de uma crueldade de um presidente desumano?", emenda a propaganda em ataque a Tarcísio