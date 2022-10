A pesquisa Ipec desta semana indica vitória de Lula sobre Bolsonaro - Reprodução/AFP/PR

Publicado 10/10/2022 18:16

A pesquisa Ipec encomendada pela TV Globo e divulgada nesta segunda-feira, 10, mostra que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está na liderança da corrida presidencial do segundo turno das eleições 2022 , com 51%. O atual presidente, Jair Bolsonaro (PL) marcou 42%. Os votos válidos somam 55% para o ex-presidente e 45% para o atual chefe do Executivo.

Nesta segunda aferição publicada após o primeiro turno, brancos e nulos representam 5%, e 2% dos eleitores entrevistados disseram não saber em quem votar.

No último levantamento, divulgado no dia 5 de outubro , o ex-presidente aparecia com 51% contra 43% do atual governante do país.



Foram entrevistadas 2 mil pessoas, entre os dias 8 e 10 de outubro, em 130 municípios. Margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. Pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-02853/2022.



Lula terminou o primeiro turno com 48,43% dos votos, enquanto o atual chefe do Executivo do país marcou 43,20% . O vencedor da disputa irá comandar o país por ao menos quatro anos, até o fim de 2026.

Rejeição: Bolsonaro tem 48% de rejeição e Lula, 42%

A pesquisa Ipec aponta também que 48% dos eleitores não votariam de jeito nenhum no presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição para Presidência da República. O índice de rejeição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é de 42%.



A rejeição de Bolsonaro oscilou dois pontos porcentuais para baixo em relação ao levantamento anterior, publicado no último dia 5. Já a de Lula fez o movimento inverso e oscilou positivamente os mesmos dois pontos.

