Prédio do Tribunal de Contas da UniãoLeopoldo Silva/ Agência Senado

Publicado 11/10/2022 07:36

O Tribunal de Contas da União solicitou, nesta segunda-feira, 10, ao Ministério da Defesa uma cópia do relatório da auditoria das urnas eletrônicas realizada pelas Forças Armadas após o primeiro turno das eleições de 2022.

No ofício — que foi feito pelo subprocurador-geral Lucas Furtado e assinado no domingo, 9, pelo ministro Bruno Dantas — a Corte justifica o pedido dizendo que também está fazendo uma auditoria das urnas e que, portanto, seria "imprescindivel" o acesso aos dados do Ministério da Defesa para que consigam realizar o procedimento.

No decorrer do documento, o TCU aponta que o acompanhamento da atuação de órgãos que participem do processo eleitoral é necessário para a qualidade do trabalho de auditoria do Tribunal.

No dia em que ocorreram o primeiro turno das eleições, o Triubunal de Contas analisou cerca de 540 urnas eletrônicas. O processo fez parte da 4ª auditoria dos dispositivos — o objetivo é verificar se os dados são equivalentes aos divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral.

De acordo com o ministro Bruno Dantas — presidente da Corte — não foram encontradas irregularidades nas urnas verificadas.

O TCU também definiu 4.577 seções eleitorais que vão compor a amostragem da averiguação realizada pela Corte no sistema de votação.

Em quatro de outubro, as urnas foram sorteadas de modo aleatório. O Tribunal de Contas e o TSE não divulgaram quais serão as seções analisadas.