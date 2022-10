Paulo Dantas foi afastado do cargo pelo STJ - Reprodução

Publicado 12/10/2022 08:59

O governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), se manifestou nas redes sociais após ser alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga supostos desvios de dinheiro público . Na publicação, Dantas chamou a ação "grotesca" afirmando que a mesma tentou manchar a sua reeleição ao governo do estado. O candidato ainda classificou a operação como uma "encenação" da PF para tentar derrubar sua candidatura. Ele foi afastado do cargo a pedido do Superior Tribunal de Justiça (STJ)."Uma ala da PF, sob pretexto de investigar acusações de 2017, pediu à Justiça o meu afastamento do cargo, a poucos dias do 2º turno, e estando com 20 pontos à frente", escreveu."Tudo não passa de encenação, teatro. E essa tentativa é muito fácil de ser desconstruída, pois foi anunciada por adversários — o que evidencia a manipulação da operação policial", afirmou o governador.O governador foi um dos alvos de uma operação da Polícia Federal deflagrada na terça-feira (11). A ação do Ministério Público Federal (MPF) investiga supostos casos de desvio de dinheiro público na Assembleia Legislativa do estado.Na operação, apelidada de Edema, foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão, inclusive na Assembleia Legislativa de Alagoas, no Palácio do Governo do Estado, e na casa de Dantas e de parentes. A ação apura supostos desvios públicos desde 2019.Entre as ações contra o candidato à reeleição está o bloqueio de bens, que chega a R$ 54 milhões e, segundo as investigações, os principais beneficiários eram o governador e a esposa, a prefeita da cidade de Batalha, Marina Thereza Dantas. A irmã de Dantas também está sendo investigada. O processo corre em sigilo e centenas de imóveis já foram apreendidos.