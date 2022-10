Imagens do G1 e do Twitter de Lula são falsas - Arte/Comprova

Publicado 11/10/2022 21:31

Brasil - São montagens as supostas capturas de tela atribuindo ao ex-presidente e candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarações sobre desarmamento. Elas são falsas e reproduzem a aparência da conta oficial de Lula no Twitter e do portal de notícias G1. As publicações nunca foram feitas, como afirmam as equipes do petista e do site vinculado à Globo e como se pode constatar em consultas sobre o teor das falsas declarações na internet.*

Por meio da busca pelo título da suposta reportagem no Google, não foi encontrado nenhum resultado correspondente. Na página do G1, também não consta tal publicação nem nada similar. A partir da constatação, o Comprova entrou em contato com a assessoria do portal, via e-mail, questionando-a sobre a existência do conteúdo e se o portal pretendia tomar alguma medida diante da escalada de casos em que a imagem do veículo vem sendo utilizada em peças de desinformação.Em resposta, o portal informou que “esse conteúdo nunca foi publicado pelo G1” e reforçou que não há “nenhum Paulo Canuto na equipe do portal”, em referência à assinatura de um suposto repórter que aparece no print alvo desta checagem.Vale ressaltar ainda que o G1 disponibiliza uma relação com os nomes dos profissionais que fazem parte da equipe em todo o Brasil. O veículo não respondeu se pretende tomar medidas legais para identificar os responsáveis pela falsificação.O Comprova investiga conteúdos suspeitos que viralizam nas redes sociais sobre a pandemia, políticas públicas do governo federal e eleições presidenciais. A poucas semanas do segundo turno das eleições presidenciais de 2022, conteúdos falsos que envolvem candidatos à Presidência da República, como a postagem checada, podem influenciar a decisão do eleitor, que deve se basear em informações verdadeiras e confiáveis para definir o seu voto.Recentemente, o Comprova verificou outros conteúdos que simulavam páginas de veículos jornalísticos. No início deste mês, o Comprova mostrou que o G1 não publicou matéria na qual Lula afirma que “nem Deus tira essa eleição da gente” . O Comprova também mostrou que era falsa uma suposta postagem do portal GE (Globo Esporte), que afirmava que a marca Puma teria aumentado o patrocínio do jogador Neymar Jr após ele declarar apoio a Bolsonaro. Em setembro, mostramos ser falsa uma montagem de suposta publicação do G1 na qual Lula teria dito que a Venezuela “não precisa de críticas”, mas de “financiamento e empréstimos”.