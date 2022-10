Lula discursou ao lado da esposa Janja durante comício em Belford Roxo - Pedro Ivo

Rio - O candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou um comício, na noite desta terça-feira (11), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Além de Waguinho, prefeito do município e presidente do União Brasil, o evento também contou com a presença de Benedita da Silva (PT), Gleisi Hoffman (PT), André Ceciliano (PT) e Eduardo Paes (PSD). Uma das pautas foi o comentário de Lula sobre a importância do aumento do salário mínimo para a economia brasileira. "Já faz alguns anos que nosso salario mínimo não aumenta, e se o salário mínimo não aumenta, não aumenta consumo", disse o candidato.

Além disso, o ex-presidente enfatizou os 22 milhões de empregos com carteira assinada no governo do PT. Por fim, também acenou para outras propostas visando a economia.

"Vamos recuperar a indústria naval brasileira, de óleo e gás, parceiras com universidades e empresas, fazendo o país ser competitivo. Se não fizermos isso, não vamos dar o salto de qualidade que precisamos e vamos ficar apenas invejando a China e a Índia", ressaltou.

Outros políticos presentes também discursaram. Carlos Lupi, presidente do PDT, chamou Jair Bolsonaro (PL) de "belzebu" e disse que Lula volta à presidência para "resgatar o Brasil". Eduardo Paes também fez críticas ao atual presidente.

"Vou deixar um desafio que estou deixando há 15 dias. Se alguém me disser alguma coisa que o presidente Bolsonaro tenha feito no Rio de Janeiro, eu vou largar Vossa Excelência [Lula] e apoiar a candidatura dele. Esse risco não há, porque ninguém consegue lembrar absolutamente nada que o Bolsonaro tenha feito no Rio de Janeiro", criticou Paes.

Daniela do Waguinho, esposa do prefeito, foi a deputada federal eleita com o maior número de votos no Rio. Ela agradeceu aos eleitores e disse que estamos vivendo momentos difíceis, por isso estão demonstrando, de forma sincera, o total apoio ao presidente Lula. Disse que em seu primeiro mandato, vivenciou momentos difíceis onde percebia o ódio instalado e isso infelizmente está só crescendo em nosso país.

"Quem ama Deus prega o amor, a verdade e o respeito, e é isso que merecemos, respeito à democracia, ao povo, respeitar quem tem opinião diferente da gente. Nao estamos aqui para ser intolerantes. Nós não vamos permitir que o Brasil viva novamente, mais 4 anos, o que estamos vivendo, onde a fome atinge milhões de pessoas", disse Daniela

Em um momento do comício, Waguinho disse que está disponibilizando um terreno para a construção de uma escola técnica em Belford Roxo, mas, ao contatar Bolsonaro, ele não deu ouvidos, mas que tem certeza que Lula levará adiante e que Belford Roxo terá uma escola técnica.



O prefeito ainda reiterou que o estado é laico e a política não está aqui para discutir religião nem posição sexual. "Quando eu chegar no Palácio do Planalto, onde ele estará, eu não vou precisar bater nas portas, as portas já estarão abertas. Nós vamos todos os dias para as ruas com a missão de multiplicar os votos para Lula, para que o povo volte a ter dignidade", disse Waguinho

Lula fez um apelo aos jovens para que estudem. "Quando a gente não tem uma profissão, a gente não é nada"

"O povo trabalhador deste país não quer ser só pedreiro, quer ser engenheiro, quer ser médico, quer ser advogado. O Brasil não quer ser eternamente exportador de soja, de minério. Quer ser exportador de conhecimento. Eu vou voltar a governar este país para mostrar que um torneio mecânico é capaz de governar o país melhor do que os ricos que governaram até hj", disse Lula.

Perto do fim do comício, o candidato a presidência criticou Bolsonaro, que parou com o MCMV e criou o Casa Verde e Amarela que, segundo ele, não entregou uma casa até hoje. "Eu vou voltar a ser presidente e vou voltar com o MCMV, e as pessoas vão poder pintar a casa da cor que quiser"

Lula chega ao Rio com o objetivo de conquistar mais votos no terceiro maior colégio eleitoral do país. No primeiro turno, ele perdeu para Bolsonaro em 70 dos 92 municípios fluminenses. O ex-presidente teve 40,68% dos votos no estado considerado o berço político do adversário, que recebeu 51,09%.

A Baixada Fluminense é vista como um dos poucos lugares onde o petista não estava conseguindo apoiadores. Com a ajuda de Waguinho, a expectativa é que uma porta seja aberta para o diálogo com novos eleitores. Hoje, a aliança foi concretizada com os dois lado a lado no comício.

Por volta das 10h desta quarta-feira, Lula vai ao Complexo do Alemão, na Zona Norte da capital, para uma caminhada. Após o evento, ele vai para o nordeste e deve passar em estados como Bahia, Sergipe e Alagoas.

O ex-presidente também destacou que não vai deixar de fazer campanha para Paulo Dantas, candidato à reeleição em Alagoas. O governador foi afastado do cargo pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) após operação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Lula disse que as pessoas têm direito a defesa.

