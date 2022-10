Brazilian President and re-election candidate Jair Bolsonaro gestures as he drives a truck to film an electoral TV advertisement in Brasilia, on October 8, 2022. Brazil's bitterly divisive presidential election will be decided in a runoff on October 30 as incumbent Jair Bolsonaro beat first-round expectations to finish a closer-than-expected second to front-runner Luiz Inacio Lula da Silva in the October 2 first round. EVARISTO SA / AFP - EVARISTO SA / AFP

Brazilian President and re-election candidate Jair Bolsonaro gestures as he drives a truck to film an electoral TV advertisement in Brasilia, on October 8, 2022. Brazil's bitterly divisive presidential election will be decided in a runoff on October 30 as incumbent Jair Bolsonaro beat first-round expectations to finish a closer-than-expected second to front-runner Luiz Inacio Lula da Silva in the October 2 first round. EVARISTO SA / AFP EVARISTO SA / AFP

Publicado 12/10/2022 10:40 | Atualizado 12/10/2022 10:55

O presidente e postulante ao Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro (PL), cumpriu a agenda de campanha eleitoral em Belo Horizonte, Minas Gerais, na manhã desta quarta-feira (12). O candidato desembarcou no Aeroporto de Pampulhas e, segundo a programação divulgada, participou da inauguração da igreja Mundial do Poder, localizada na capital.

Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral e só fica atrás de São Paulo. A estratégia de campanha de Bolsonaro é focar nas alianças com os estados em busca de votos para à reeleição. De acordo com a apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o presidente obteve 51 milhão de votos (43,2%) de votos, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 57 milhões de votos (48,4%).

Em Minas, Bolsonaro também ficou atrás de Lula no primeiro turno. O atual chefe do executivo recebeu no estado 5,2 milhões de votos (43,6%), já o ex-presidente obteve 5,8 milhões de votos (48,2%). O segundo turno vai acontecer no último domingo do mês (30).